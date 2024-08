Esta es la serie de Netflix que debes ver si te gustó ‘Los Bridgerton’: ganó el premio a mejor drama

Si has visto Los Bridgerton posiblemente seas un amante de las historias de época y románticas, pero con un toque contemporáneo. Ahora que su nueva temporada ha llegado a su fin y toca esperar casi dos años hasta la siguiente, los fans deben buscar alternativas. Por suerte, el catálogo de Netflix tiene una opción ideal.

Anne with an E cuenta con tres temporadas por lo que también es ideal para hacer una maratón. La ficción está ambientada en 1908 y es perfecta si te gusta la opulencia de las series de época, pero sin tener que estar obsesionado con el rigor histórico.

La mejor serie si te gusta ‘Los Bridgerton’

Más allá de que las historias están separadas sólo por unas décadas, a primera vista puede parecer que ambas series no tienen mucho en común. Sin embargo, comparten tramas muy emocionales y un tremendo gusto por los personajes complejos.

Anne with an E es una adaptación libre y moderna de la obra de literatura infantil Ana de las Tejas Verdes, pero no esperes encontrar una serie sólo para niños. De hecho, ganó en 2017 y 2018 el premio de la Academia Canadiense de Cine y Televisión como mejor serie dramática.

Ambientada en el siglo XIX en la ficticia comunidad de Avonlea, en la isla del Príncipe Eduardo, narra la vida de Anne Shirley, una huérfana de once años que es enviada por error a vivir con Marilla y Matthew Cuthbert, dos hermanos solteros que originalmente habían solicitado un niño para ayudarles en su granja.

Anne es una niña imaginativa, apasionada y de espíritu libre que rápidamente se convierte en una presencia transformadora en la vida de los Cuthbert y en la de todos en Avonlea.

¿Por qué ‘Anne with an E’ triunfa en Netflix?

Anne with an E comparte rasgos con Los Bridgerton. En ambas series recrean el ambiente de finales del siglo XIX e inicios del XX primando la espectacularidad.

Como ocurre en Los Bridgerton, tiene protagonistas muy polifacéticos y con un carisma especial. No todo es lo que parece y personajes que comienzan siendo testarudos y distantes acaban desarrollando actitudes maternales.

Ambas ficciones son adaptaciones libres de novelas y aportan un toque más maduro. Así lo destacó Neil Genzlinger en The New York Times: «Un regreso gratificante a Tejas Verdes. La adaptación de Netflix es más oscura y dura que el libro original. Vosotros decís más oscura, yo digo más rica».

Pese a los múltiples cambios que realizan, otros críticos como Sonia Saraiya en Variety consideran que mantiene la esencia de la novela: «Consigue maravillosamente dar vida a la atmósfera de Avonlea y añadir profundidad a una historia relativamente simple».