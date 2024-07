Basada en un libro de Stephen King: la miniserie de Max que vas a devorar en una tarde

Las películas y las series de terror están de moda y en el catálogos de las plataforma de streaming se pueden encontrar algunas que son de las mejores de este género. Si ayer os hablábamos de Nuevo sabor a cereza

la terrorífica serie que se puede ver en Netflix, hoy os recomendamos El visitante (The Outsider) que es una de las mejores series de terror que esconde el catálogo de Max. El visitante es una escalofriante serie basada en la novela homónima de Stephen King y se estrenó en HBO el 12 de enero. Esta serie sigue a una investigación aparentemente sencilla sobre el espantoso asesinato de un niño local que están llevando a cabo un policía con muchos años a sus espaldas y un investigador poco ortodoxo. Todo cambia cuando aparece una inexplicable fuerza sobrenatural que les complica el caso.

El visitante es una terrorífica serie de terror dirigida por Richard Price (The Wire, The Night Of), el cual también ejerce como productor ejecutivo. Al frente del proyecto se encuentran los actores Ben Mendelsohn (Bloodline) y Jason Bateman (Ozark), los cuales producen la serie y la protagonizan. Richard Price fue el encargado de convertir la novela homónima del escritor Stephen King en un interesante guion. Una intensa serie de 10 episodios que mantiene en vilo al espectador desde el minuto uno. ¿Quién ha matado a Frankie, un niño de solo 11 años? ¿Qué esa fuerza misteriosa que se esconde en el bosque?

¿Qué ocurre en la serie El visitante?

La serie El visitante se centra en la investigación del brutal asesinato de un niño que acaba de aparecer muerto. El detective Ralph Anderson (Ben Mendelsohn) se tiene que hacer cargo de este terrible caso cuando todavía no se ha recuperado de la muerte de su propio hijo. En los bosques de Georgia se ha encontrado el cuerpo mutilado de Frankie Peterson, de 11 años. Ralph, ante la complejidad del caso decide llamar a la poco ortodoxa investigadora privada Holly Gibney (Cynthia Erivo), la cual utiliza unos métodos poco ortodoxos, pero en la que confía.

El principal sospechoso del crimen es Terry Maitland (Jason Bateman) que es el profesor y entrenador de béisbol. El detective decide arrestarle delante de todo el pueblo. Terry es un padre de familia respetado por todo el pueblo y considerado una buena persona. Tras ser arrestado, toda la ciudad se pone en su contra. Lo curioso es que a Terry parece que todo le da lo mismo y se centra en encontrar un abogado y una coartada para que se le descarte como sospechoso.

Todo se complica para el detective cuando se entera de que Terry no solo tiene una coartada, sino que la tiene grabada en video. El entrenador estaba en otra ciudad en el momento exacto en que ocurrió el asesinato. En ese momento entra en el juego la investigadora Holly Gibney, que descubrirá que en este crimen hay algo paranormal e inexplicable…

El reparto de esta serie de terror

Para muchos uno de los puntos fuertes de esta serie es la elección y la interpretación de los actores. La directora de casting es Alexa Fogel, una conocida profesional que ha trabajado para series como True Detective, Ozark, Banshee o The Wire. De hecho, además de Jason Bateman, el actor Marc Menchaca, que interpreta al policía Jack, estuvo en Ozark, y Derek Cecil, que da vida a Andy, el amigo de Holly, aparece además en Banshee.

Los protagonistas de esta serie son los actores Ben Mendelsohn (Bloodline) y Jason Bateman (Ozark) que interpretan los papeles del detective Ralph y del entrenador Terry. La actriz Cynthia Erivo da vida a Holly Gibney, la detective privada que llega a la localidad para ayudar a resolver el caso.

El reparto lo completan Bill Camp (The Night Of) como Howie Salomon, Mare Winningham (Georgia) da vida a la esposa de Ralph, Jeannie Anderson y Paddy Considine es Claude Bolton, el gerente de un club de striptease local. También en esta serie están los actores Julianne Nicholson (Masters of Sex) que da vida a Glory Maitland, Yul Vázquez (Divorce) a la detective de la Oficina de Investigación de Georgia, Yunis Sablo, Jeremy Bobb (The Knick) aparece como Alec Pelley, un investigador privado contratado por Howie, Marc Menchaca (The Sinner) como el detective Jack Hoskin y Jeremy Bobb como Alec Pelley.

Además, en el reparto de esta serie están los actores Hettienne Park como Tomika Collins, Scarlett Blum como Jessa Maitland, Summer Fontana como Maya Maitland y Joshua Whichard como Ollie Peterson, entre otros.

En resumen, El visitante (The Outsider) es una intensa serie de terror basada en una historia de Stephen King que sorprende por su original trama y por la buena interpretación de los dos actores protagonistas Ben Mendelsohn y Jason Bateman. Algunos de sus diálogos son de lo mejorcito de esta serie. Una buena opción para los que estén buscando una serie de terror de calidad para pasar un poco de miedo las tardes aburridas de verano.