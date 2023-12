Se acabo la espera: la serie que todos queríamos ha vuelto a Netflix y ha enloquecido a todos los usuarios

Una de las últimas estrategias de las plataformas de streaming para aumentar sus usuarios y la audiencia de sus series, es ampliar su catálogo con series antiguas. Una estrategia que ya aplicó Netflix cuando decidió emitir la conocida serie de abogados Suits y que a raíz de los resultados de audiencia le funcionó muy bien. Ahora la plataforma de streaming lo vuelve a intentar con la serie El joven Sheldon que es una de las preferidas de muchos espectadores y que ha enloquecido ya a los usuarios de Netflix.

La caída de usuarios que ha tenido Netflix a nivel mundial el último año debido a sus últimas y polémicas estrategias, como prohibir que los usuarios que compartan su cuenta o apostar por el plan básico con publicidad, parece que está empujando a la plataforma de streaming a buscar nuevas opciones para aumentar el número de usuarios. Volver a emitir series de éxito puede ser una de las soluciones que se van a adoptar para el próximo año.

Hay que destacar que no solo Netflix ha tenido grandes pérdidas, sino también otras plataformas streaming. Por eso surge una nueva estrategia ya que se han dado cuenta de que no solo hay que explotar las series de forma exclusiva, sino que pueden sacar un rendimiento económico vendiendo los derechos de emisión a terceros. El próximo año por ejemplo las series This is us, The resident, White collar, Cómo conocí a vuestra madre, Perdidos y Prision Break se podrán ver en Netflix y también en Disney+.

El éxito de la serie El joven Sheldon

El joven Sheldon es una original serie de televisión que fue creada por Chuck Lorre y Steven Molaro y se estrenó Estados Unidos en 2017. El primer episodio tuvo una audiencia de 17.21 millones de espectadores y pronto se convirtió en una de las preferidas de los espectadores. La serie es una precuela de The Big Bang Theory y está ambientada en la localidad ficticia de Medford, en el Este de Texas. El protagonista es Sheldon Cooper a la edad de 9 años, un niño que ya apunta maneras y manías múltiples y cuyo papel es interpretado por Iain Armitage.

Uno de los detalles de esta original es que el propio Jim Parsons, que interpreta a Sheldon en The Big Bang Theory hace de narrador en la historia. La serie cuenta cómo Sheldon tiene una mente privilegiada para las matemáticas y las ciencias , tiene problemas socialización con su familia, sus amigos y sus compañeros de clase

También otros personajes de la serie se han convertido en imprescindibles para sus seguidores como su padre George, papel interpretado por el actor Lance Barber que es entrenador de un equipo de fútbol americano de instituto, su madre Mary (Zoe Perry) que tiene siempre está protegiendo y ayudando a sus hijos, su hermano mayor Georgie (Montana Jordan), que es totalmente diferente a Sheldon y su hermana melliza Missy (Raegan Revord), que tiene que luchar por llamar la atención en una familia que siempre tiene sus ojos puestos en el excéntrico Sheldon. Además, destaca el papel de la abuela de Sheldon Connie Tucker, «Meemaw» (Annie Potts) que se ha convertido en un personaje entrañable para los seguidores de la serie.

El joven Sheldon es una serie emotiva y muy original que ha conseguido ser una de las preferidas de muchos espectadores que seguro querrán ver sus episodios de nuevo en Netflix. La serie fue renovada en marzo de 2021 hasta la séptima temporada que seguramente se estrenará el 15 de febrero de 2024, aunque todavía se desconoce en qué plataforma de streaming se podrán ver los nuevos episodios de esta querida serie.