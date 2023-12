9 de las 10 series más buscadas del año son de Netflix y te desvelamos cuáles son

Llega el final del año y todos estamos deseando saber cuáles son las

series más buscadas en Google. Como era de esperar la serie de HBO The Last of Us ocupa el primer puesto del ranking, pero lo curioso es que las otras nueve series son de Netflix. Os vamos a contar cuáles son estas 9 series de la plataforma de streaming Netflix que están entre las más buscadas.

Miércoles

Esta original serie, que se estrenó en noviembre de 2022, está

protagonizada por Miércoles Addams, la excéntrica hija de la

famosa familia Adams. Miércoles comienza a asistir a la Academia

Nevermore, pero tendrá que intentar dominar su incipiente

habilidad psíquica, frustrar una serie de asesinatos y resolver el

misterio que envolvió a sus padres 25 años atrás.

Ginny y Georgia

Esta emotiva serie, de la cual se pueden ver ya dos temporadas en

Netflix, ha conquistado los corazones de los usuarios de la

plataforma. La protagonista es la despreocupada y original Georgia

y sus dos hijos, Ginny y Austin. Los tres se mudan en busca de una

nueva vida, pero los fantasmas del pasado volverán y tendrán que

enfrentarse a situaciones complicadas.

One Piece

Esta serie se estrenó en agosto de 2023 y está protagonizada por

Monkey D. Luffy y su tripulación de piratas los cuales tienen que explorar un mundo fantástico de océanos interminables e islas exóticas en busca del tesoro definitivo para convertirse en el próximo Rey de los Piratas.

Caleidoscopio

Esta serie se estrenó el 1 de enero de 2023 y está protagonizada por una banda de ladrones profesionales liderada por uno de ellos con gran

experiencia. Este intentará forzar una caja fuerte irrompible en

busca del mayor botín de la historia, pero su plan se complicará

por la traición y la codicia.

King of the Land

Una de las series más buscadas en google es también esta ficción está

protagonizada por Lee Jun-ho, Lim Yoon-a y Go Won-hee. Según la sinopsis: “En plena disputa por el control de la empresa familiar, un

encantador heredero choca con una empleada conocida por su irresistible

sonrisa… que él no puede soportar”.

La gloria

También esta serie coreana es una de las más buscadas en el buscador. Una ficción protagonizada por una joven acosada hasta el punto de decidir abandonar los estudios, que lleva tiempo pensando en la mejor manera de vengarse. Esta mujer convertida en maestra de primaria, se fija en el hijo del hombre que más la atormentó.

Aquellos maravillosos 90

Esta divertida sitcom también está entre las 9 más buscadas de Netflix y cada episodio solo tiene 20 minutos es también una de las más buscadas en Google. La serie comienza en el verano de 1995 cuando Leia Forman se hace amiga de una nueva generación de niños de Point Place mientras visita a sus abuelos, Red y Kitty, en Wisconsin.

La caída de la casa Usher

En octubre de este año se estrenó esta serie de terror y drama

protagonizada por los hermanos Roderick y Madeline Usher que han convertido una empresa farmacéutica en un imperio de riqueza, privilegios y poder. Todo cambiará para esta adinerada familia cuando poco a poco los herederos de la dinastía Usher empiezan a morir.

Sombra y hueso

En el último puesto de estas 9 series de Netflix que se encuentran entre las más buscadas está la serie fantástica Sombra y Hueso que, aunque se estrenó en 2021 sigue teniendo un éxito indiscutible. La serie está basada en la superposición de series de libros de la conocida escritora Leigh Bardugo que se han convertido en los favoritos de muchos jóvenes lectores. En la plataforma de streaming Netflix se pueden ver dos temporadas de esta serie que están protagonizadas por los actores Jessie Mei Li, Archie Renaux y Ben Barnes.