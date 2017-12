Big Little Lies parte como favorita en los Globos de Oro 2018

La cuenta atrás para la próxima edición de los Globos de Oro ya ha comenzado. Ayer, los 93 miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood dieron a conocer los nombres de las series de ficción que han marcado la última temporada en la pequeña pantalla. Desde la primera entrega de premios de su historia, en 1944, los Globos de Oro han reconocido la excelencia de aquellos profesionales que dedican su vida a la industria del entretenimiento. A pesar de que su mayor reconocimiento radica en los títulos procedentes del séptimo arte, los ganadores en la categoría de televisión logran con la estatuilla mantener su estatus dentro del medio.

En esta ocasión, los Globos de Oro han dejado una clara favorita. Big Little Lies acumula seis nominaciones, frente a otras grandes producciones como Feud: Bette y Joan, Fargo, This is us o la serie revelación del año, The Handmaid’s Tale. Obras ya consagradas de la programación como Juego de Tronos, Stranger Things, Better Call Saul o Shameless se enfrentan ahora a esa nueva cartera de títulos que buscan un hueco en el olimpo televisivo. Hablamos de Ozark, The Good Doctor, The Deuce o la recién estrenada The Marvelous Mrs. Maisel.

La lista de nominados sitúa a HBO como líder en ficción de calidad. La cadena estadounidense ha cosechado en la 75ª edición un total de doce nominaciones, frente a las nueve de su principal competidor: Netflix. FOX, NBC y Showtime les siguen muy de cerca con ocho y cinco nominaciones, respectivamente. Por el momento, tendremos que esperar hasta el próximo 7 de enero para conocer a los auténticos vencedores de esta batalla encarnizada, que contará con el cómico y presentador Seth Meyer como maestro de ceremonias. ¿Quién conseguirá arrebatar el trono a The Crown como Mejor Serie del Año? ¡Qué comiencen las apuestas!

Lista completa de nominados de los Globos de Oro 2018 en la categoría de televisión:

MEJOR SERIE DE DRAMA

The Crown

Juego de Tronos

The Handmaid’s Tale

Stranger Things

This is us

Jason Bateman – Ozark

Sterling K. Brown – This is us

Freddie Highmore – The Good Doctor

Bob Odenkirk – Better Call Saul

Liev Schreiber – Ray Donovan

Caitriona Balfe – Outlander

Claire Foy – The Crown

Maggie Gyllenhaal – The Deuce

Katherine Langford – Por trece razones

Elisabeth Moss – The Handmaid’s Tale

MEJOR SERIE DE COMEDIA O MUSICAL

Black-ish

The Marvelous Mrs. Maisel

Master of None

SMILF

Will & Grace

Anthony Anderso – Black-ish

Aziz Ansari – Master of None

Kevin Bacon – I Love Dick

William H. Macy – Shameless

Eric McCormack – Will & Grace

Pamela Adlon – Better Things

Alison Brie – Glow

Rachel Brosnahan – The Marvelous Mrs. Maisel

Issa Rae – Insecure

Frankie Shaw – SMILF

MEJOR ACTOR DE REPARTO EN SERIE DE TV

Alfred Molina – Feud: Bette y Joan

Alexander Skarsgard – Big Little Lies

David Thewlis – Fargo

David Harbour – Stranger Things

Christian Slater – Mr. Robot

Laura Dern – Big Little Lies

Ann Dowd – The Handmaid’s Tale

Chrissy Metz – This is us

Michelle Pfeiffer – The Wizard of Lies

Shailene Woodley – Big Little Lies