Netflix emitirá la nueva versión de Sabrina, Cosas de Brujas

El pasado mes de septiembre, la cadena The CW comenzó la producción de una nueva versión del clásico adolescente Sabrina, Cosas de Brujas. Una adaptación que además actuaría como spin-off de una de las series estrella de su programación: Riverdale. Recordemos que la bruja adolescente forma parte de la saga de cómics de Archie, principal inspiración del drama protagonizado por KJ Apa. Sin embargo, el proyecto se enfrenta ahora a un giro drástico de los acontecimientos. Netflix ha anunciado esta misma semana la adquisición de los derechos de emisión de The Chilling Adventures of Sabrina.

Sabrina is coming to Netflix and she might just out-brood Jughead. Don’t @ me about talking cats (yet)

— Netflix US (@netflix) 01 decembro 2017