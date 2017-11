El proyecto de la Bruja de Blair podría tener su propia serie

En el año 1999, el género de terror experimentó una auténtica revolución creativa, de la mano del director cubano Eduardo Sánchez, quien presentó al mundo su ópera prima: ‘El proyecto de la Bruja de Blair’. Tras su estreno, la película se convirtió en el proyecto audiovisual más exitoso de la historia del cine, en relación a su bajo presupuesto y las ingentes ganancias que cosechó a lo largo y ancho del mundo. Cada dólar invertido produjo 10.000 dólares aproximadamente, todo un récord en la industria. Ahora, 18 años después de tan increíble hazaña, la historia podría repetirse en la pequeña pantalla, pues los responsables de la obra original preparan ya su salto a la televisión.

Recordemos que ‘El proyecto de la Bruja de Blair’ narra la historia de tres jóvenes cineastas que desaparecen sin dejar rastro, tras rodar un documental sobre una leyenda local que da nombre a la película. Esta fue presentada como el metraje recuperado un año más tarde de lo sucedido, que muestra en pantalla todas aquellas imágenes que los protagonistas grabaron durante la tragedia. De hecho, la cinta recurrió a este formato para su campaña publicitaria, vendiendo el argumento como un suceso real y captando por completo la atención de la audiencia.

Otra oportunidad para el éxito

La repercusión cosechada por ‘El proyecto de la Bruja de Blair’ no se extendió a las secuelas posteriores, vapuleadas tanto por el público, fiel a la primera entrega, como por la crítica especializada. No obstante, este nuevo intentó podría resultar más favorable que sus antecesoras, pues las series de terror atraviesan en la actualidad una época de gran esplendor. Y si no que se lo digan a títulos como American Horror Story, The Walking Dead, Penny Dreadful, Twin Peaks o Sobrenatural, que han acogido el miedo como medio para llegar al espectador.

El apogeo que experimentan hoy en día las nuevas tecnologías podría aportar un enfoque interesante a la historia, que disfruta del respaldo del propio Eduardo Sánchez, quien podría situarse al frente de esta flamante andadura. “Para nosotros es muy natural ir y decir “Hey, hagamos una maldita serie de la Bruja de Blair”. Diremos que los creadores originales están detrás de esto y vamos a reunir a un montón de directores interesantes que dirigirán los episodios”, ha confesado Sánchez durante una entrevista en el podcast Diminishing Returns.

¿Nueva antología a la vista?

Eduardo Sánchez ha revelado también que el argumento se situará antes de los acontecimientos narrados en la película protagonizada por Heather Donahue, famosa por interpretar a Mary Crawford en la miniserie Taken, de Steven Spielberg. Además, el formato antológico es el preferido de los responsables, tras comprobar el éxito de otras producciones como Black Mirror, True Detective o Fargo. “La idea de una antología basada en la Bruja de Blair ha sido siempre algo interesante. Está cerca y deberíamos ponernos a pensar en ello, porque cuanto más lo imaginas más te gusta. Es el siguiente gran paso para la saga: una serie de televisión”, afirma Sánchez.

Una opción que no ha terminado de convencer a los muchos fans de ‘El proyecto de la Bruja de Blair’. Las antologías se caracterizan por narrar en cada temporada o episodio una historia totalmente distinta, que comparte cierta conexión con el resto. ¿Cómo puede esto encajar con un relato tan concreto y reconocido por la audiencia? A pesar de las palabras de Eduardo Sánchez al respecto, todavía no existe una confirmación oficial por parte de Lionsgate, propietaria de los derechos de la serie. Ni tampoco por parte de Daniel Myrick, cocreador de la película original, quien asegura no haber recibido oferta alguna para la posible ficción.