El virus shamonda ya se transmite a humanos: muere una persona en Francia y se detecta un positivo en Cantabria

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Las autoridades sanitarias de Francia y España han confirmado la expansión del virus shamonda tras notificarse este jueves el fallecimiento de un paciente inmunodeprimido en Lyon, el primer contagio humano registrado de este patógeno animal. La detección del primer positivo ganadero en Cantabria, correspondiente a una variante inédita en el país, ha puesto en alerta a los servicios epidemiológicos europeos ante la evolución de la enfermedad.

Concretamente, el caso de Cantabria es Shamonda-Europe tipo 2, mientras que los otros nueve positivos que hasta el miércoles por la mañana tenía contabilizados el Ministerio corresponden al 1.

A pesar de las diferencias genéticas, hasta el momento no se han observado diferencias en la presentación clínica asociada a ambos genotipos, según indica un informe de situación remitido el pasado día 8 por el departamento que dirige Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Por otro lado, las autoridades de Francia han confirmado este jueves la muerte de un hombre a causa de este mismo virus. Hasta ahora, el virus shamonda es considerado «no transmisible» a humanos.

El fallecido era un paciente ingresado en un hospital de Lyon que «presentaba una inmunodepresión grave», según un escrito publicado por los ministerios de Sanidad y Agricultura de Francia, que agrega que ya hay investigaciones clínicas, biológicas y epidemiológicas en marcha.

Ambos ministerios han recalcado que «no hay riesgo sanitario para la población» y han subrayado que «la infección por el virus shamonda en este paciente constituye la primera detección documentada y notificada del virus en el ser humano».

«En esta etapa de las investigaciones, la hipótesis es la de una transmisión vectorial en el caso, mediante la picadura de un mosquito del tipo Culicoides en el este de Francia, territorio donde se notificó la circulación del virus en animales durante la primavera y el verano de 2026», han explicado.

¿Qué es el virus shamonda?

El virus shamonda (SHAV) es un patógeno perteneciente al género Orthobunyavirus transmitido principalmente por pequeños mosquitos del género Culicoides. La enfermedad fue detectada por primera vez en Nigeria a mediados de la década de los 70 y, hasta 2026, se había notificado de forma esporádica en distintas regiones de África occidental, oriental y meridional, así como en Japón.

La transmisión del virus no se produce por contacto directo entre animales ni por consumir su carne o leche, sino a través de la picadura de pequeños insectos vectores del género Culicoides (jejenes). La única vía de contagio directo ocurre de forma vertical, cuando una madre infectada transmite el patógeno al feto a través de la placenta durante la gestación.

En animales adultos, los efectos suelen ser leves e incluyen fiebre, diarrea y una bajada temporal en la producción de leche. El mayor peligro radica en las hembras preñadas, ya que el virus provoca abortos y graves malformaciones congénitas en las crías. Al no existir una vacuna, el control se centra en combatir los insectos y reforzar la bioseguridad en las granjas.

¿El virus shamonda es mortal?

Este virus puede provocar la muerte en casos humanos excepcionales, según confirmaron las autoridades sanitarias francesas tras notificarse el primer fallecimiento documentado en el mundo de una persona infectada por este patógeno.

Sin embargo, los expertos y organismos oficiales insisten en que «no existe un riesgo para la población general». A continuación se detallan los puntos clave de la situación actual:

Población vulnerable : el paciente fallecido en Lyon (Francia) sufría de una inmunodepresión grave y padecía una enfermedad seria previa. Las investigaciones médicas concluyeron que el virus le provocó complicaciones cerebrales fatales.

: el paciente fallecido en Lyon (Francia) sufría de una inmunodepresión grave y padecía una enfermedad seria previa. Las investigaciones médicas concluyeron que el virus le provocó complicaciones cerebrales fatales. Un virus predominantemente animal: históricamente, el virus Shamonda ha afectado al ganado bovino, ovino y caprino. En los animales genera fiebre, diarrea, pérdidas en la producción de leche y problemas reproductivos, pero presenta una mortalidad directa muy baja.

Con la llegada del otoño y el descenso de las temperaturas, las autoridades prevén que la actividad de los insectos transmisores «disminuya considerablemente», reduciendo las probabilidades de nuevos contagios.