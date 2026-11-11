Empeora el estado de salud de Bruce Willis: sufre un grave deterioro cognitivo y aseguran que «parece un bebé»

Bruce Willis (71) se encuentra alejado del foco mediático desde que fue diagnosticado con afasia en 2022 y, posteriormente, con demencia frontotemporal (DFT). Su familia siempre ha respetado su privacidad y lo cierto es que, a lo largo de este tiempo, han sido pocos los detalles que han trascendido sobre su evolución. Recibe atención médica y cuidados las 24 horas del día, pero el pasado mes de agosto, su hija Tallulah compartió una fotografía en la que sacaba a la luz que había estado junto a ella el día de su boda, pero lo cierto es que desde entonces no se ha vuelto a saber nada más sobre él. Hasta ahora, que una fuente cercana a la familia ha hablado con un tabloide británico y ha descrito cómo se encuentra actualmente el actor de La jungla de cristal.

Según su testimonio, Bruce ha sufrido un grave deterioro mental y vive en su propio mundo. «A veces parece un bebé que observa un objeto con curiosidad, como si lo estuviera absorbiendo. Sin embargo, si lo miras, parece un hombre de mediana edad con una salud perfecta», ha contado. Añadía que el intérprete es consciente de que no tiene una vida normal, pero que en el fondo, no piensa que la diferencia sea tan abismal. «No habla de ello ni se queja mucho. Intuye que algo no va bien, pero no lo comprende del todo», señalaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Emma Heming Willis (@emmahemingwillis)

Unas declaraciones que encajan con las que hizo su mujer, Emma Heming, en el podcast Conversations with Cam, donde explicó que su marido no sabe que sufre una enfermedad degenerativa, debido a la anosognosia, que es un síntoma neurológico que impide al paciente ser consciente de su propio diagnóstico.

Pero esto no ha sido todo lo que ha desvelado la citada fuente a Daily Mail. Y es que, según la información que maneja, la industria del cine se ha distanciado de Bruce Willis y han dejado de visitarle. «Así es este negocio. Una vez que dejas de trabajar, todos estos amigos famosos se olvidan de ti. En esta ciudad, las estrellas de primera línea dicen: ‘¿Bruce quién?’», confiesa.

La hija de Bruce Willis estalla contra la persona que ha filtrado esta información

Horas después de conocerse esta información, Tallulah Willis ha expresado que se siente profundamente indignada. La joven ha compartido con sus seguidores de Instagram que duda mucho que alguien que conoce a su familia exponga de esa manera la salud de su padre, pero que de ser así, solo le pide que se aleje de ellos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por tallulah willis (@buuski)

«Me llama la atención porque las personas que lo quieren en todo el mundo me han expresado, cuando he publicado fotos, que debería existir una verdadera y clara consideración sobre lo que se publica. […] Entonces, ¿quién es el ‘amigo’ que dice que ahora actúa como un bebé? Aléjate de mi familia», sentenciaba.