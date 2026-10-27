Un amigo de Bruce Wilis sobre el deterioro del actor: «Vive en una burbuja»

En marzo de 2022 la familia del actor Bruce Willis anunció la retirada del actor del mundo del cine al ser diagnosticado con afasia y en febrero de 2023 su familia lanzó un comunicado en el que explicaban que padecía una demencia frontotemporal. Desde ese momento el actor ha vivido totalmente retirado junto a su familia en su mansión en Los Ángeles y lo único que han podido ver sus seguidores en estos años han sido fotografías entrañables compartidas por su familia, como en la de la boda de su hija Tallulah, o algunas que han realizado los paparazzi mientras el actor paseaba en Los Ángeles. Kevin Pollak, uno de los grandes amigos de Bruce Willis, ha comentado en una entrevista en el videopodcast estadounidense Still Here Hollywood del presentador Steve Kmetko. lo siguiente sobre el actor: «Él vive en una burbuja de amor y cariño. De una manera muy extraña y única, es más feliz que nunca».

El actor Kevin Pollak coprotagonizó junto a Bruce Willis la película Falsas apariencias estrenada en 2008. En esa comedia de humor negro que funcionó bastante bien en la taquilla Bruce Willis hacía el papel de Jimmy ‘El Tulipán’ Tudeski, un temido asesino a sueldo de la mafia que decide esconderse viviendo en un tranquilo barrio residencial. El actor Kevin Pollak interpretaba el papel de uno de los de los peligrosos mafiosos, el fallecido actor Matthew Perry que daba vida al dentista Nicholas Oseransky y la actriz Rosanna Arquette a su esposa. Pollack conoció a Willis en un momento en el que el actor derrochaba energía y actividad y ahora le resulta complicado verle en esta situación.

El deterioro cognitivo del actor Bruce Willis

El actor Kevin Pollak, que ya hemos comentado, coprotagonizó junto a Bruce Willis la película Falsas apariencias, ha explicado en esta entrevista lo que le supone ver a una persona con tanta energía como el actor en este proceso de deterioro cognitivo. «Es desgarrador. Así que, en lugar de llorar, me río de la dulce y simple ironía de un hombre tan fuerte y lleno de vida».

En esta entrevista Pollak explicó que en los años del éxito de Willis como héroe de acción, la reacción del público en cualquier lugar era increíble. «A veces sentía que estaba al lado de Elvis Presley”, recordó el actor. “Siempre estuve cerca de muchas grandes estrellas a lo largo de los años. El magnetismo de Bruce era inigualable”, añadió Pollack.

El actor ha explicado que el actor está arropado en todo momento por su familia y que no sabe lo que le está pasando. «Está junto a su familia y, debido a la naturaleza de su afección, no es consciente de que tiene un problema», ha explicado Pollack. Estas palabras del amigo de Willis coinciden con las de las hijas del actor, que siempre han explicado que aunque días muy difíciles, la familia intenta conectar con él desde el cariño y Bruce Willis responde con sonrisas y ternura.

Una carrera fulgurante como actor

A los fans de Bruce Willis también les resulta muy complicado entender la situación actual en la que se encuentra el actor. Hay que tener en cuenta que el actor rodó alrededor de 130 películas a lo largo de sus más de cuatro décadas de trayectoria en el mundo del cine, de las cuales protagonizó unas 70 cintas, la mayoría de acción y suspense.

Además, el actor siempre será recordado por sus papeles de héroe de acción en películas como en la saga de La Jungla de Cristal (1988 – 2013) en la que dio vida a John McClane, un policía de Nueva York que nunca estaba en el sitio adecuado o en Armaggedon en la que interpretó el papel Harry Stamper, el líder de un grupo de perforadores petroleros que son enviados al espacio para destruir un asteroide y salvar a la humanidad.

Además, el actor interpretó a los protagonistas de otras películas de acción en los años noventa como El último boy scout (1991), El quinto elemento (1997) y Chacal (1997). En los 2000, en los que mantuvo una actividad frenética como actor, Willis protagonizó películas de acción como El protegido (2000), Lágrimas del sol (2003), RED (2010), Looper (2012), Los mercenarios 2 (2012), RED 2 (2013), El deseo de matar (2018) y Glass (2019).

La última vez que vimos al actor Bruce Willis en una película fue en En el lugar equivocado, otra cinta de acción que se estrenó en marzo de 2023 cuando la familia ya que había hecho un comunicado anunciando el diagnóstico de su enfermedad. Las escenas del actor se habían rodado en 2021 y el actor interpretó el papel de Valmora, el líder de una operación militar que utilizaba una tecnología experimental de microchips para transferir la mente de agentes secretos a los cuerpos de otras personas para cumplir misiones de alto riesgo. El actor ha sido un héroe de acción hasta el final de su carrera en el mundo del cine.