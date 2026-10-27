El trauma de Noemí Salazar por el que no celebra Halloween: «Pase una angustia increíble»

Noemí Salazar ha compartido uno de los testimonios más personales y duros de su vida. La influencer, conocida por su participación en Los Gipsy Kings, ha explicado por qué no celebra Halloween y ha relatado una experiencia que vivió hace cinco años, cuando decidió sumarse por primera y única vez a esta festividad. Una decisión que, según ha contado, estuvo motivada por el deseo de que su hija no se sintiera apartada de los demás niños, pero que terminó convirtiéndose en una vivencia que recuerda como una auténtica batalla espiritual.

La creadora de contenido, que se define como cristiana evangélica, ha explicado en un vídeo publicado en sus redes sociales que nunca había celebrado esta fiesta porque no encaja con sus creencias religiosas. Sin embargo, cuando se mudó a su actual casa, en una urbanización donde los vecinos decoran sus viviendas y organizan actividades relacionadas con Halloween, decidió participar. «Quizá me dejé influenciar por ese ambiente y sobre todo porque a mi niña no quería hacerla sentir apartada», ha reconocido.

Aquel año decoró su casa, se disfrazó con su familia y acudió a la celebración organizada por los vecinos, que incluía un pasaje del terror. No obstante, al día siguiente, después de retirar los adornos y guardarlos en el sótano, vivió una experiencia nocturna que asegura que cambió su forma de ver esta festividad para siempre.

La pesadilla que vivió Noemí Salazar

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Según ha relatado, aquella noche comenzó a escuchar ruidos mientras dormía y soñó que bajaba al sótano, donde se encontraba la bolsa con la decoración de Halloween. En su testimonio, explica que la bolsa empezaba a moverse y que, cuando intentaba cogerla, una fuerza descomunal la arrastraba por la casa. «Estaba pasando una angustia increíble y yo no podía despertarme», ha contado.

La situación se volvía todavía más aterradora cuando, según su relato, la bolsa se transformaba en una serpiente que comenzaba a hablarle y a reírse de ella. En aquel momento, Noemí estaba intentando quedarse embarazada de su segundo hijo y atravesaba dificultades para conseguirlo. Durante aquella experiencia onírica, asegura que la serpiente le decía que nunca volvería a ser madre.

«Cosas que me hacían un daño increíble, de verdad», ha explicado, al recordar el sufrimiento que sintió durante aquella pesadilla. Al despertarse, interpretó lo sucedido como una señal de Dios y decidió retirar todo lo relacionado con la celebración. «Tiré todo, le pedí perdón a Dios. Me arrepentí muchísimo de haber hecho eso», ha afirmado.

Su reflexión sobre Halloween y sus creencias religiosas

Ahora, cinco años después de aquella experiencia, Noemí ha decidido compartir públicamente su testimonio. En el texto que acompaña al vídeo, explica que nunca había contado esta vivencia y que, para ella, fue mucho más que una pesadilla: «Fue una auténtica batalla espiritual». También aclara que ha recreado algunas escenas con inteligencia artificial para ayudar a sus seguidores a comprender lo que vivió.

La influencer ha aprovechado su publicación para reflexionar sobre las raíces históricas de Halloween y su significado desde su fe cristiana. Aunque reconoce que para muchas personas se trata simplemente de una celebración de disfraces y caramelos, ella prefiere mantenerse al margen.

«Respeto a todo el mundo, pero esta es mi decisión», ha subrayado. Noemí asegura que no comparte su experiencia para juzgar a quienes celebran Halloween ni para sembrar miedo, sino con la intención de transmitir un mensaje relacionado con sus creencias. Una decisión personal que, según ha explicado, también quiere mantener en la educación de sus hijos.