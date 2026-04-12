Ni marketing ni publicidad: la inesperada y sorprendente carrera universitaria que quiere estudiar Noemí Salazar

La trayectoria vital de Noemí Salazar ha estado marcada por una evolución constante, desde sus inicios en redes sociales hasta la consolidación de un perfil empresarial propio. Sin embargo, en medio de ese recorrido, la que fuera participante de GH VIP y rostro habitual de Los Gipsy Kings ha sorprendido al desvelar una aspiración que hasta ahora no había ocupado el centro de su discurso público: retomar su formación académica con la vista puesta en una carrera universitaria alejada de su actividad actual.

La influencer ha compartido esta reflexión en una entrevista, en la que, además de repasar su situación económica y personal, ha abordado sus inquietudes de futuro. Lejos de limitarse a su faceta como creadora de contenido, Noemí ha dejado entrever una necesidad de crecimiento personal vinculada al ámbito educativo, una dimensión que, según reconoce, quedó interrumpida de forma prematura.

El proyecto empresarial de Noemí Salazar

La entrevista llega en un momento de estabilidad para Noemí Salazar, que recientemente ha mostrado su vivienda completamente reformada, símbolo de una etapa de consolidación tras años de trabajo. En este contexto, ha hecho balance de sus comienzos, recordando sus primeros pasos en plataformas digitales, cuando la exposición constante no era comprendida en su entorno más cercano.

Aquella etapa inicial, marcada por la incertidumbre y la falta de referentes, contrasta con su situación actual. Nueve años después de comenzar en YouTube sin experiencia previa, ha logrado construir una marca propia en el ámbito de la cosmética, partiendo de una inversión inicial modesta. Ese proyecto se convirtió en un éxito inmediato, hasta el punto de agotar existencias en apenas 24 horas.

Este crecimiento no ha sido ajeno al respaldo de su entorno, especialmente de su pareja, Antón, cuyo apoyo ha sido determinante en decisiones clave. No obstante, el éxito empresarial no ha disipado ciertas inquietudes personales que, con el paso del tiempo, han ido ganando peso en su discurso.

«Yo empecé hace nueve años en YouTube sin tener ni idea. La gente de mi entorno se extrañaba que me hiciera fotos todo el rato. Pensaban que era una ridiculez porque estaba casada. Pero siempre he contado con el apoyo de Antón. Cuando hice mi marca de cosméticos, no vio mal que invirtiera los 6.000 euros que teníamos ahorrados. Se me dio muy bien porque en 24 horas vendí todos los labiales y tripliqué el dinero», ha explicado en Diez Minutos.

Una carrera universitaria

Antes de su irrupción en el mundo digital, Noemí Salazar había contemplado un camino muy distinto. Durante su juventud, llegó a plantearse la posibilidad de estudiar Arte Dramático, una opción que finalmente no llegó a materializarse. Aquella vocación, sin embargo, ha quedado relegada y ya no forma parte de sus planes actuales.

El cambio de perspectiva responde, en parte, a su experiencia vital y profesional. La exposición mediática, su desarrollo como empresaria y su papel como madre han redefinido sus prioridades, orientándolas hacia objetivos más vinculados con la comunicación y el análisis de la realidad.

Es en este punto donde emerge su nueva aspiración: estudiar Periodismo. Se trata de una decisión que, según ha reconocido, lleva tiempo rondando en su pensamiento, aunque hasta ahora no había sido planteada públicamente con tanta claridad. La empresaria admite que no pudo continuar su formación tras finalizar la ESO, una circunstancia que hoy contempla con cierto arrepentimiento.

Su interés por el periodismo no surge de forma casual. En un entorno en el que la comunicación ocupa un lugar central, Noemí Salazar percibe la formación académica como una herramienta para ampliar sus capacidades y comprender mejor el contexto en el que se mueve. No se trata únicamente de adquirir conocimientos técnicos, sino de completar una etapa que quedó inconclusa.

Obligaciones y responsabilidades

Pese a la claridad de este objetivo, la influencer reconoce que su situación actual dificulta la posibilidad de iniciar estos estudios a corto plazo. La crianza de sus hijos, junto con sus responsabilidades laborales, limita su disponibilidad para asumir el compromiso que implica una carrera universitaria.

No obstante, lejos de descartar la idea, insiste en que se trata de un proyecto a medio o largo plazo. Su planteamiento no responde a una decisión impulsiva, sino a una reflexión sostenida en el tiempo, que gana fuerza a medida que consolida su estabilidad personal y profesional.

Este enfoque revela una concepción de la formación como un proceso continuo, no necesariamente ligado a una etapa concreta de la vida. En su caso, la universidad aparece como una oportunidad de desarrollo que, aunque pospuesta, sigue plenamente vigente.

La decisión de retomar los estudios está también vinculada a su papel como madre. Al reflexionar sobre el futuro de su hija, Noemí ha tomado conciencia de la importancia de la educación y de las oportunidades que esta puede ofrecer. Esa mirada hacia la siguiente generación ha actuado como catalizador de sus propias inquietudes formativas. ¿Tú qué piensas de todo esto?