Tom Holland cambia de registro tras ‘La Odisea’ y prepara una película con el guionista de ‘Iron Man 3’

Ningún otro actor –quizás sí Zendaya– puede igualar el verano que ha vivido Tom Holland. El británico ha vuelto a coronarse como uno de esos imanes tremendamente mediáticos para la cartelera, logrando cosechar millones de dólares en las salas. Primero con La Odisea, siendo el Telémaco de la épica versión de Christopher Nolan y recaudando 1.794 millones de dólares. Después, por si su éxito con el relato homérico, Holland volvió a calzarse las mallas del Hombre Araña en Spider-Man: Brand New Day, la película que ha reventado todos los récords del box office convirtiéndose en el tercer largometraje más taquillero de la historia del cine, aunando 2.516 millones de dólares para las arcas de Disney y Sony Pictures. Ahora, el intérprete seguirá estrechando su colaboración con el estudio de origen nipón protagonizando Penthouse, la próxima cinta con la que el londinense buscará prolongar ese magnífico idilio con la audiencia.

De momento sabemos muy poco acerca de Penthouse, más allá de que se trata de un thriller que ha escrito Drew Pearce, un guionista especializado en comedia y cine de acción, siendo el responsable del libreto de títulos como Iron Man 3, Fast & Furious: Hobbs & Shaw y El especialista. El proyecto todavía no tiene agenciado un director y antes, en 2027, podremos volver a ver el trabajo de Pearce en el próximo remake de Michael B. Jordan, El secreto de Thomas Crown. Tampoco se ha confirmado ningún otro miembro del casting ni se ha hecho oficial ninguna fecha de estreno, ya que el filme se encuentra aún en una fase realmente temprana de desarrollo.

‘Penthouse’: un thriller para ver a Tom Holland fuera del rol del superhéroe

Como bien señala la mitología arácnida de Marvel, «un gran poder conlleva una gran responsabilidad». Y eso es algo que Tom Holland conoce a la perfección. El actor viene del mundo del musical, donde fue el primer Billy Elliot de las tablas, y en el cine debutó de la mano de J.A. Bayona y la película española, Lo imposible. Sin embargo, desde su fichaje como Spider-Man, la estrella se ha convertido en un icono del cine comercial, demasiado puro como para que Hollywood le vea encarnando roles grises, repletos de esos matices que tanto gustan en la temporada de premios.

De hecho, sus aventuras fílmicas posteriores fuera del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) no han ido especialmente bien y sólo en El diablo a todas horas pudimos apreciar nuevamente cómo detrás de ese rostro heroico se esconde un actor que puede ofrecer muchos más perfiles y personajes. Pearce ejercerá de productor y Holland hará lo propio a través de su sello Billy17, donde se encuentran también su hermano Harry Holland y el ejecutivo Will South.

La idea de Penthouse no es otra que la de alejar temporalmente a la estrella de su figura de superhéroe, sumergiéndolo en una atmósfera cargada de tensión.

Antes será Fred Astaire

Todavía queda mucho para que podamos saber algo más de Penthouse. Antes, Holland tiene pendiente el estreno de American Speed junto a Austin Butler. En 2028 buscará su primera nominación al Oscar con el estreno de la película biográfica de Fred Astaire, donde compartirá pantalla con Margaret Qualley y Sabrina Carpenter.