Chenoa (51 años), sobre sus propiedades: “Vivo en mi casa, pero tengo algunos pisos que están en alquiler. Me ayuda Guillermo, mi gestor”

Chenoa ha vuelto a hablar de su relación con el dinero y de cómo ha organizado su patrimonio desde sus primeros años de trabajo. En el pódcast El podcast de final de mes, presentado por Miki Núñez, la cantante explicó que vive en su casa propia y que tiene varios pisos en alquiler. También contó que todavía afronta hipotecas, aunque una de sus propiedades ya estaba pagada. Sus declaraciones muestran una faceta menos conocida de la artista: la planificación económica que acompaña una carrera musical. El contraste ayuda a entender el camino económico recorrido desde entonces.

La conversación con Miki Núñez recupera una historia de esfuerzo que empezó mucho antes de Operación Triunfo. Según relató, cuando se independizó, a los 19 años, vivía de alquiler en un piso pequeño de Palma de Mallorca, en un edificio antiguo y sin ascensor. Mientras cantaba por las noches en un casino, trabajaba durante el día en una guardería. Para controlar sus gastos, separaba el dinero en sobres destinados a facturas como la luz, el gas o el butano. Ahora, con una carrera consolidada, Chenoa combina su vivienda habitual con propiedades alquiladas, aunque reconoce que mantenerlas lleva compromisos financieros. También explicó que cuenta con la ayuda de su gestor para ordenar pagos y obligaciones.

Chenoa: una casa propia y varios pisos alquilados

El podcast aborda además la relación con el dinero, los aprendizajes acumulados y las anécdotas personales de la cantante. Su testimonio muestra una evolución económica, pero también recuerda que el patrimonio inmobiliario conlleva hipotecas, costes y tareas de gestión.

La cantante explicó que vive en su propia casa y tiene otros pisos alquilados. No detalló cuántos son ni qué ingresos obtiene por ellos. Sí señaló que todavía paga algunas hipotecas y que, a finales de 2025, ya había liquidado una de las propiedades.

La cantante no ofrece cifras sobre precio de compra, dónde están sus pisos ni importe de las rentas, por lo que no sabemos el patrimonio de Chenoa.

También especificó que apoya buena parte de la gestión patrimonial en su gestor, Guillermo, a quien mencionó con cariño y confianza. Administrar inmuebles implica atender cuotas, impuestos, reparaciones y trámites, además de gestionar el alquiler. Delegar ciertas tareas puede ayudar a mantener el control, aunque no elimina la responsabilidad de revisar los gastos y compromisos.

Los comienzos: dos trabajos y un piso modesto

Antes de hacerse popular, Chenoa vivía de alquiler en un piso pequeño de Palma, en una tercera planta sin ascensor y con una instalación eléctrica antigua. Trabajaba por la noche cantando en un casino y por la mañana en una guardería. La música era una aspiración, pero todavía no le aseguraba ingresos regulares.

Uno de los detalles más concretos de su relato es el sistema de sobres con el que organizaba el dinero. Separaba cantidades para la electricidad, el gas y el butano. Así controlaba lo disponible y evitaba gastar lo reservado para facturas. Con ingresos limitados, ese orden le ayudaba a anticipar compromisos y distinguir necesidades de caprichos.

CaixaBank resumió esta parte de su experiencia señalando que controlar los gastos, separar los ingresos y apoyarse en profesionales forman parte de su visión financiera. La entidad también destaca la importancia de mantener una relación equilibrada con el trabajo y el dinero.

Una carrera inestable

Chenoa recordó que el mundo de la música no siempre ofrece ingresos estables. La fama puede llegar repentinamente, pero la trayectoria profesional incluye incertidumbre y decisiones económicas. Su historia muestra la distancia entre aquellos comienzos y una situación en la que mantiene una vivienda y gestiona otras propiedades. Aun así, indicó que sigue pagando algunas hipotecas.

La famosa «cobra» también tuvo espacio

El pódcast no se limitó a hablar de propiedades y números. La descripción del episodio promete humor, anécdotas y aclaraciones, incluida la conocida escena de la «cobra» con David Bisbal durante el reencuentro de Operación Triunfo. Chenoa abordó el asunto con ironía y cuestionó que se colocara a la mujer en el papel de quien no entendía lo ocurrido. Fue uno de los momentos que ayudó a dar visibilidad a la entrevista más allá del contenido financiero.

Lo que revela su forma de gestionar

El relato de Chenoa combina prudencia, organización y asesoramiento. Su experiencia no es una recomendación universal para comprar viviendas: hay que contar con hipotecas, mantenimiento, impuestos y posibles periodos sin inquilinos. No detalló importes ni rentabilidades; la idea principal es vigilar los gastos y no dar por hecho que el éxito elimina la necesidad de planificar.

De un piso modesto en Palma a una vivienda propia y varios inmuebles alquilados, Chenoa describe una evolución económica construida con años de trabajo. Sus palabras permiten conocer mejor esa trayectoria, sin convertir su patrimonio en una fórmula que cualquier persona pueda reproducir. Su historia recuerda que detrás de la estabilidad puede haber años de empleos simultáneos, presupuestos ajustados y decisiones cuidadosas.