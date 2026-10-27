Así es el ático que Thierry Henry ha puesto a la venta en Nueva York: 600 metros cuadrados y 22 millones de euros

A Thierry Henry le bastaron sólo dos temporadas para convertirse en uno de los jugadores que todo el mundo recuerda bajo la camiseta blaugrana. El exjugador del Barça llegó en 2007, en un momento personal algo complicado del que habló hace un par de días en Stick to Football, el pódcast de The Overlap. Llegó, dijo, en pleno divorcio, lesionado y en un momento de conciliación familiar algo complicado. Tres años después, en 2010, cruzaría el charco a Estados Unidos para jugar con el New York Red Bulls, de la MLS estadounidense. De esa época en la Gran Manzana conservaba un espectacular ático, que ha mantenido hasta que recientemente lo ha puesto en el mercado, ni más ni menos que por 25 millones de dólares, unos 22 millones de euros.

Lo más curioso de la relación del francés con la ciudad es que este ático había sido durante todos estos años su vínculo con la ciudad donde se retiró del fútbol profesional. Recapitulemos: Henrry pasó su última etapa en Nueva York hasta que se retiró oficialmente del fútbol profesional en 2014 para mudarse a Londres a trabajar como comentarista deportivo en Sky Sports.

Pese a la distancia, nunca rompió del todo el vínculo con esta ciudad, y prueba de ello es que mantuvo durante 12 años el espectacular ático en el que vivió. Parece que el exfutbolista ha cerrado definitivamente la etapa poniendo a la venta esta gran vivienda. Se encuentra en uno de los barrios más emblemáticos, fotogénicos y, como no, exclusivos del Bajo Manhattan de la ciudad.

Dos pisos en uno

Con estas características, resumiendo la introducción del barrio y viendo el precio de salida al mercado, es de esperar que la vivienda en cuestión sea un auténtico espectáculo. Por aquel entonces, el exfutbolista y su pareja pagaron 14,85 millones de dólares, lo que al cambio serían 13,2 millones de euros. No lo pagó solo por el ático, sino también por el piso de debajo.

La amplitud es una de las cualidades más ventajosas de esta vivienda. Dispone de grandes ventanales que van de suelo a techo y que, en algunos puntos de la vivienda, llegan hasta los cuatro metros de altura. Viendo la apertura y las vistas, este ático hace su vez de mirador a la jungla de edificios de SoHo. Aunque si de apertura al exterior hablamos, es imposible ignorar las grandes terrazas que rodean prácticamente toda la vivienda.

Diseminando la vivienda por plantas, y empezando de abajo hacia arriba, en la planta base, que en su momento fue otro piso aparte, se encuentra una sala de estar y otros tres dormitorios. La planta intermedia da paso a dos dormitorios, entre ellos el espectacular dormitorio principal; aquí, otra de las terrazas. Y en la estancia principal se encuentran las zonas comunes, donde aparece un gran salón, con acceso a una de esas terrazas, y la cocina.

Queda una planta más que da paso al lugar más espectacular de la vivienda: la gran terraza de 100 metros cuadrados que se encuentra en lo más alto de la vivienda. Tiene todo tipo de comodidades: desde una cocina hasta un ascensor para poder moverse libremente por toda la superficie. La vivienda ha salido a la venta con la inmobiliaria de lujo Sotheby’s International Realty y la pregunta es, ¿quién será el siguiente que descanse en lo más alto como lo hizo el exblaugrana?