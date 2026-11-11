Muere a los 85 años el actor Stacy Keach conocido por series como ‘Mike Hammer’ o ‘Prison Break’

Ha fallecido el actor Stacy Keach a los 85 años en su residencia de Magdalenka, Polonia, debido a una enfermedad cardíaca y una insuficiencia cardíaca. El intérprete se hizo mundialmente famoso por interpretar al detective privado Mike Hammer en una serie de televisión. Además, es recordado por sus papeles en Prison Break o por dar vida al escritor Ernest Hemingway en una miniserie homónima de 1988.

Una carrera de éxito

Nacido como Walter Stacy Keach Jr. el 2 de junio de 1941 en Savannah, Georgia, creció en una familia vinculada al mundo de la interpretación. Su padre, Walter Stacy Keach, era actor y director teatral, mientras que su hermano menor, James Keach, también desarrolló una carrera cinematográfica. Desde muy joven mostró interés por la actuación y estudió en la Universidad de California en Berkeley, la Escuela de Arte Dramático de Yale y la London Academy of Music and Dramatic Art, donde consiguió una beca Fulbright.

Su debut cinematográfico llegó en 1968 con El corazón es un cazador solitario, aunque uno de sus primeros grandes reconocimientos llegó gracias a Fat City (1972), de John Huston, donde interpretó a un boxeador en decadencia. También participó en películas como Los largos jinetes (1980), American History X (1998) y El legado de Bourne (2012).

Sin embargo, fue la televisión la que le proporcionó una enorme popularidad. Durante los años ochenta y noventa interpretó al detective privado Mike Hammer, protagonista de las adaptaciones de las novelas de Mickey Spillane.

Otro de sus trabajos más celebrados fue su interpretación de Ernest Hemingway en la miniserie homónima de 1988, papel por el que consiguió un Globo de Oro y una nominación al Emmy.

Las nuevas generaciones también lo recuerdan por encarnar al alcaide Henry Pope en Prison Break (2005-2007), además de sus apariciones en Blue Bloods y The Blacklist.

Vida personal: detención y varios matrimonios

Su vida personal atravesó momentos especialmente complicados. En 1984 fue detenido en el aeropuerto londinense de Heathrow por intentar introducir cocaína en el Reino Unido. Fue condenado a nueve meses de prisión y cumplió seis. Posteriormente, reconoció sus problemas de adicción y se convirtió en defensor de la prevención del consumo de drogas. Aquella experiencia estuvo a punto de acabar con su carrera, pero consiguió regresar a la interpretación.

En el terreno sentimental, contrajo matrimonio en cuatro ocasiones. Su última esposa fue la actriz y modelo polaca Malgosia Tomassi, con quien compartió su vida desde los años ochenta y tuvo dos hijos, Shannon y Karolina.

Stacy Keach ha fallecido este 10 de noviembre de 2026, a los 85 años, en su residencia de Magdalenka, Polonia, debido a una enfermedad cardíaca y una insuficiencia cardíaca.

La noticia la ha comunicado su esposa, Małgosia Tomassi, a la revista Variety. «Stacy no solo fue un actor legendario, admirado y querido por espectadores de todo el mundo, sino también mi amado esposo, mi compañero y el corazón de nuestra familia».