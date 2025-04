Fact checked

El disfrute del sexo no tiene edad, pero tampoco deberían tener fecha de caducidad los cuidados básicos para mantenerlo seguro. Cada vez más hombres y mujeres mayores de 60 años participan activamente en la vida social, retoman relaciones sentimentales tras un divorcio o viudez, o simplemente disfrutan de nuevas experiencias. La revolución silenciosa del placer en la tercera edad viene acompañada, sin embargo, de un preocupante descuido: el olvido de la salud sexual.

La Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), en colaboración con la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS), han alertado sobre el preocupante repunte de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) como la gonorrea, la clamidia o la sífilis.

Así, a través de un informe, se advierte que este aumento no afecta sólo a los grupos más jóvenes: la población mayor de 50 o 60 años también está experimentando un crecimiento notable en los casos de ITS. «En España ya existen datos que indican que las infecciones de transmisión sexual en mayores de 50/60 años se han triplicado en los últimos años», ha señalado el Dr. Fran Franco-Álvarez de Luna, portavoz de la SEIMC.

«El incremento de las ITS es una realidad en todos los grupos de edad, también entre los mayores de 50 años, aunque su incidencia sigue siendo más baja que en otros colectivos. Esta tendencia al alza comenzó a observarse en torno al año 2005 y, desde entonces, el aumento ha sido exponencial».

Posibles circunstancias de este aumento:

Los adultos mayores llegan a esta etapa con mejor salud física y mayor actividad que generaciones anteriores.

El aumento de divorcios y separaciones ha propiciado un incremento en el número de parejas sexuales.

Existe un desprestigio del uso del preservativo, ya que muchos asocian su utilidad exclusivamente con la prevención de embarazos no deseados.

La popularización de medicamentos para la disfunción eréctil ha ampliado la vida sexual masculina.

Esta generación no recibió educación sexual adecuada, lo que les hace menos conscientes de los riesgos de ITS como el VIH, la sífilis o la gonorrea.

La percepción del riesgo es baja en este grupo etario, lo que reduce la adopción de medidas de protección, se advierte desde el portal, FARMACOSALUD.COM.

La mayoría de los nuevos contagios se producen en personas que inician nuevas relaciones de pareja. El riesgo aumenta cuando se deja de utilizar el preservativo y se descuidan los controles médicos, lo que facilita la propagación de infecciones de transmisión sexual.

El 75% de los nuevos casos de infecciones de transmisión sexual (ITS) se detectan en personas mayores que han iniciado nuevas relaciones tras enviudar o divorciarse. Estos comienzos no siempre vienen acompañados de una educación sexual adaptada a esa nueva etapa de la vida y en estas ocasiones se obvian muchos peligros de salud.

En estas edades se desconocen que el riesgo de infección persiste con la edad y que sigue siendo el preservativo la principal barrera de protección frente a estas enfermedades para evitar complicaciones en la salud.

Sexo, Viagra y fiestas

La popularización de fármacos para la disfunción eréctil, como la Viagra, ha contribuido a mejorar la vida sexual de muchas personas mayores, permitiéndoles mantener relaciones más satisfactorias. Sin embargo, este aumento de la actividad sexual no siempre va acompañado de un uso adecuado del preservativo ni de visitas regulares al médico.

Muchos mayores no se sienten en riesgo. Creen que las infecciones de transmisión sexual (ITS) son un problema de jóvenes, y eso es un error peligroso. Así, desde encuentros sociales informales hasta fiestas más organizadas y privadas, en algunas zonas urbanas están aumentando los eventos donde adultos mayores se reúnen para pasar buenos momentos. En estos contextos, el uso de Viagra es frecuente, pero rara vez se habla del preservativo. Algunos incluso lo consideran innecesario porque ya no existe el riesgo de embarazo.

Entre las ITS que más afectan a los mayores destacan la sífilis, la gonorrea, la clamidia y el virus del papiloma humano (VPH). Muchas de estas infecciones pueden no presentar síntomas claros al principio, lo que retrasa el diagnóstico y aumenta el riesgo de contagio.

En paralelo, algunas de estas enfermedades tienen un impacto más grave en personas mayores, que pueden presentar un sistema inmune más debilitado o patologías previas que complican el tratamiento.

Reeducar para seguir disfrutando

Las autoridades sanitarias y los profesionales de la salud subrayan la importancia de reforzar la educación sexual a cualquier edad. Utilizar el preservativo sigue siendo la medida más efectiva para prevenir las ITS, y hacerse chequeos regulares en caso de tener múltiples parejas sexuales es una recomendación básica, pero a veces, poco conocida entre los mayores.