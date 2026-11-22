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El trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos, conocido como trasplante de médula ósea de donante, es hoy mucho más seguro que hace unos años y ha mejorado notablemente la supervivencia de los pacientes. Según destaca la Asociación Madrileña de Hematología y Hemoterapia (AMHH), los avances en las técnicas de acondicionamiento, la prevención de complicaciones y los tratamientos de soporte permiten ofrecer este procedimiento a personas que antes quedaban excluidas por su edad o estado clínico, incluidos algunos pacientes mayores de 70 años.

«Hace unos años, la mortalidad no relacionada con la recaída, es decir, el riesgo derivado de las propias complicaciones del procedimiento, se situaba entre el 25% y el 30% durante el primer año. Ahora se ha reducido significativamente en algunos grupos de pacientes. La intervención es muchísimo más segura y disponemos de mejores tratamientos de soporte», explica la doctora Rebeca Bailén Almorox, especialista en Hematología y Hemoterapia del Hospital General Universitario Gregorio Marañón y miembro de la AMHH.

Hasta hace relativamente poco, superar los 65 o 70 años suponía una contraindicación formal para recibir un trasplante de médula ósea. Sin embargo, este criterio ha cambiado. Actualmente, la edad por sí sola no determina si una persona puede someterse al procedimiento, sino que se realiza una valoración individualizada de su estado general, su edad biológica, las enfermedades que presenta y los riesgos asociados. De este modo, algunos mayores de 70 años pueden ser candidatos si sus condiciones clínicas lo permiten.

También han mejorado los tratamientos hematológicos que se administran antes del trasplante. Estas terapias permiten controlar mejor la enfermedad y conseguir que más pacientes lleguen al procedimiento en condiciones adecuadas. Aunque los tratamientos avanzados, como las células CAR-T, han transformado el abordaje de determinadas enfermedades, el trasplante de médula ósea de donante sigue siendo una alternativa fundamental, especialmente en las leucemias agudas.

Madrid lidera los trasplantes de médula ósea en España

En España se realizaron 1.637 trasplantes alogénicos de progenitores hematopoyéticos en 2025, frente a los 1.598 registrados en 2024. Dentro de esta modalidad, los procedimientos con donantes voluntarios no emparentados aumentaron un 25% en dos años, al pasar de 637 en 2023 a 794 en 2025, según los datos de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).

En la búsqueda y coordinación de estos donantes, tanto a escala nacional como internacional, desempeña un papel fundamental el Registro Español de Donantes de Médula Ósea (REDMO), gestionado por la Fundación Josep Carreras.

La Comunidad de Madrid encabezó en 2025 la actividad nacional de trasplantes de progenitores hematopoyéticos, con 653 procedimientos, tanto autólogos como alogénicos. Esta cifra representa el 18% del total de España y sitúa a la región por delante de Cataluña, con 611 trasplantes, y Andalucía, con 600.

La región superó además los 75.000 donantes de médula ósea inscritos al cierre de 2025, después de incorporar 4.719 nuevos registros durante ese año, según datos del Gobierno regional. Actualmente, la mayoría de las donaciones se realizan mediante aféresis, un procedimiento ambulatorio y seguro que permite recoger progenitores hematopoyéticos de la sangre periférica sin necesidad de una intervención quirúrgica.

En este proceso, el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid coordina las colectas y facilita la respuesta a las necesidades de los pacientes, además de gestionar el intercambio de donantes con otras comunidades autónomas y con otros países.

Más pacientes candidatos

La ampliación de las indicaciones del trasplante plantea también un desafío organizativo para los hospitales. El procedimiento alogénico requiere instalaciones altamente especializadas, con habitaciones de aislamiento dotadas de sistemas de filtración de aire de alta eficiencia y presión positiva para prevenir infecciones graves. También necesita equipos médicos y de enfermería con formación específica y unidades que cumplan estrictos estándares internacionales de calidad.

Aunque los avances han permitido mejorar la seguridad y reducir los tiempos de hospitalización, la capacidad de estas unidades debe crecer al mismo ritmo que aumenta el número de pacientes candidatos. «Las unidades no crecen a la velocidad a la que lo hace el procedimiento», advierte la doctora Bailén, que reclama los recursos necesarios para atender a quienes precisan este tratamiento.

Para la AMHH, el futuro pasa por mantener una red hospitalaria coordinada, reforzar los registros de donantes y garantizar que todos los pacientes que puedan beneficiarse del trasplante tengan acceso a esta alternativa. La edad ya no es necesariamente una barrera, pero la selección adecuada de los candidatos y la disponibilidad de unidades especializadas siguen siendo esenciales para garantizar su seguridad.