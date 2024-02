La terapia con células CAR-T resta posibilidades al desarrollo de un segundo tumor

Fact checked

Un estudio de la Facultad de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania (EE.UU.) ha desvelado que el desarrollo de cualquier tipo de segundo cáncer tras la terapia con células CAR-T es poco frecuente.

Para demostrarlo, se llevó a cabo un análisis de más de 400 pacientes tratados en el Sistema de Salud de la Universidad de Pennsilvania (Penn Medicine). El equipo describió un único caso de linfoma incidental de células T que no expresaba el gen CAR y se halló en el ganglio linfático de un paciente que desarrolló un tumor pulmonar secundario tras la terapia con células CAR-T.

La terapia con células CAR-T, una forma personalizada de inmunoterapia en la que las células T de cada paciente se modifican para atacar y destruir sus células cancerosas, fue pionera en Penn. Más de 30.000 pacientes con cáncer de sangre en los Estados Unidos -muchos de los cuales tenían pocas o ninguna opción de tratamiento disponible- han sido tratados con terapia de células CAR-T desde que se aprobó la primera terapia de este tipo en 2017. Algunos de los primeros pacientes tratados en ensayos clínicos han experimentado remisiones duraderas de una década o más.

Los cánceres secundarios, incluidos los linfomas de células T, son un riesgo conocido y poco frecuente de varios tipos de tratamiento contra el cáncer, como la quimioterapia, la radioterapia y el trasplante de células madre. Actualmente, la terapia con células CAR-T sólo está aprobada para tratar cánceres de la sangre que hayan recaído o dejado de responder al tratamiento, por lo que los pacientes que reciben terapias con células CAR-T ya han recibido otros múltiples tipos de tratamiento y se enfrentan a pronósticos desalentadores.

En noviembre de 2023, la Agencia Americana del Medicamento (FDA, por sus siglas en inglés) anunció una investigación sobre varios casos notificados de neoplasias malignas de células T secundarias, incluido un linfoma CAR-positivo, en pacientes que habían recibido previamente productos de terapia con células CAR-T.

En enero de 2024, la FDA empezó a exigir a los fabricantes de fármacos que añadieran una advertencia de seguridad en la etiqueta de los productos de células CAR-T. Aunque la revisión de la FDA aún está en curso, sigue sin estar claro si las neoplasias malignas de células T secundarias fueron causadas por la terapia con células CAR-T.

Como líder en la terapia con células CAR-T, Penn cuenta desde hace tiempo con protocolos claramente establecidos para controlar a cada paciente durante y después del tratamiento -incluido el seguimiento durante 15 años después de la infusión- y participa en los requisitos nacionales de información y bases de datos que rastrean los datos de resultados de todas las terapias celulares y trasplantes de médula ósea.

«Cuando se identificó este caso, hicimos un análisis detallado y llegamos a la conclusión de que el linfoma de células T no estaba relacionado con la terapia de células CAR-T. A medida que salieron a la luz las noticias de otros casos, supimos que debíamos profundizar, peinar nuestros propios datos para entender mejor y ayudar a definir el riesgo de cualquier tipo de cáncer secundario en pacientes que han recibido productos de células CAR-T», ha indicado el autor principal Marco Ruella, profesor asistente de Hematología-Oncología y Director Científico del Programa de Linfoma.

«Lo que encontramos fue muy alentador y refuerza el perfil general de seguridad de este tipo de terapia celular personalizada», ha añadido Ruella.

Escasas posibilidades

De 449 pacientes tratados con terapias de células CAR-T disponibles comercialmente en Penn Medicine entre enero de 2018 y noviembre de 2023, 16 fueron diagnosticados con un segundo cáncer después de recibir la terapia de células CAR-T. La mayoría de los cánceres secundarios (12 de los 16) eran tumores sólidos, incluidos cáncer de piel, cáncer de próstata y cáncer de pulmón.

En un paciente que desarrolló un tumor de pulmón secundario tras la terapia con células CAR-T, también se identificó un linfoma de células T incidental en un ganglio linfático extirpado durante la cirugía del tumor de pulmón. Los análisis moleculares demostraron que el linfoma de células T no albergaba el transgén CAR, lo que significa que no era un linfoma CAR-positivo y que no existe una conexión clara con la terapia de células CAR-T.

Estos estudios fueron posibles gracias al BioBanco de Terapia Celular y Trasplantes de Penn Medicine, que facilita la conservación de datos y muestras médicas recogidas de forma rutinaria con fines de investigación.

«Es importante disponer de sistemas de seguimiento e información a largo plazo para cualquier nuevo tratamiento contra el cáncer, con el fin de comprender los riesgos y beneficios a lo largo del tiempo, de modo que podamos evaluar las mejores opciones de tratamiento posibles para cada individuo», ha explicado el catedrático Jodi Fisher Horowitz en Excelencia en el Cuidado de la Leucemia y director de Terapia Celular y Trasplantes del Centro Oncológico Abramson, David Porter.