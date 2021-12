En los últimos años, la anticoncepción ha experimentado un notable crecimiento. Han surgido nuevas formulaciones más allá de las tradicionales que, lejos de querer sustituirlas, buscan convivir para cubrir aquellas necesidades que, hasta ahora, no se han tenido en cuenta en materia de salud sexual y hormonal femenina. No obstante, la realidad contraceptiva está muy marcada por el uso del preservativo (47%) y de la píldora (36%) -el primer y el segundo método más utilizado en España, respectivamente-, hecho que garantiza su popularidad, aunque no su conocimiento.

Si bien el 90% de las mujeres conoce la píldora, solo el 48% de ellas sabe que existen dos tipos: las combinadas -que contienen estrógenos y progestágenos, ambas hormonas que regulan el ciclo menstrual- y las que no llevan estrógenos -una opción menos común-. En consecuencia, son muchas las adolescentes, jóvenes y adultas que no contemplan las ventajas que conlleva en términos de seguridad el uso de la segunda alternativa. A diferencia del resto de opciones orales, la píldora sin estrógenos no se relaciona con un aumento del riesgo tromboembólico asociado a los anticonceptivos, que sí que incluyen esta hormona en su composición. Por lo tanto, esta alternativa responde a las necesidades de aquellas mujeres que sufren riesgo cardiovascular.

En este sentido, este tipo de píldora representa también una opción fiable para las personas fumadoras y con exceso de peso: «La píldora sin estrógenos puede ser útil en aquellas situaciones donde están contraindicados los estrógenos, así como en el caso de aquellas mujeres que fuman o que tengan sobrepeso. En ambas situaciones, el riesgo de padecer un infarto de miocardio o un accidente tromboembólico es más elevado, por lo que utilizar un método sin estrógenos resulta más indicado», puntualiza la ginecóloga y directora médica de Exeltis, Victoria De Diego.

Falsos tabúes

Parte de este desconocimiento acerca de la anticoncepción nace de creencias asociadas a falsos tabúes que repercuten en el panorama anticonceptivo y alejan a las mujeres del método más eficaz, cómodo e idóneo con relación a sus necesidades y estilos de vida. 2Existe una alta concienciación respecto al uso de métodos anticonceptivos, pero también una falta de conocimiento de los tipos y efectos de los mismos. Aunque tenemos mucha información, está mal gestionada y eso hace que haya muchos falsos mitos en torno a los anticonceptivos hormonales, hecho que impacta negativamente en la sexualidad de las mujeres», explica De Diego.

En este contexto, el compromiso con la divulgación veraz y de calidad en términos de anticoncepción que Exeltis -laboratorio con presencia nacional e internacional especializado en salud femenina- mantiene con las mujeres, cobra relevancia. En su afán por contribuir a la ampliación del conocimiento de todos los métodos anticonceptivos entre las mujeres, la entidad impulsa el movimiento Valientes Repensadoras, una iniciativa que cuenta con el aval de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) y que persigue ser una herramienta divulgativa de representación que difunda los conceptos básicos entorno al campo de la contracepción: «Estamos contentos de haber apostado por un enfoque capaz de remover conciencias, potenciando a que la mujer acuda a su médico buscando un consejo anticonceptivo y ayudándola a ser conocedora de otras opciones más allá de las que siempre se han considerado», declara el director general de Exeltis en España y Portugal, Alberto Fábregas.