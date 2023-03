Situar la salud bucodental en la primera línea de la agenda sanitaria mundial

Fact checked

Por Juan Manuel Frade, director general de Align Technology en España y Portugal

Las enfermedades bucodentales figuran entre las enfermedades no transmisibles más comunes en todo el mundo y pueden afectar a pacientes de todas las edades1. Según el Consejo General de Dentistas2, hay una relación directa entre la salud bucodental y la salud general, ya que las bacterias responsables de las enfermedades orales – como la caries o la enfermedad periodontal- pasan al torrente sanguíneo a través de pequeñas arterias, con lo que pueden alcanzar órganos como el corazón, los pulmones, los riñones o el páncreas, incrementando el riesgo de sufrir enfermedades sistémicas. Por ello, mantener una boca sana es crucial para su correcto funcionamiento y para nuestra salud en general.

Hay algunos problemas, como la desalineación de los dientes, que suelen ser considerados simplemente estéticos. Sin embargo, las maloclusiones pueden indicar complicaciones más profundas en nuestra salud bucal. Por ejemplo, una correcta alineación de la arcada dental es crucial para que las encías se ajusten mejor alrededor de los dientes y los pacientes disfruten de una mejor salud bucodental. Se calcula que en 20223 se produjeron, aproximadamente, 3.500 millones de enfermedades y afecciones bucodentales en todo el mundo, muchas de ellas prevenibles. Si no se tratan, las consecuencias de estas pueden ser graves y repercutir en las familias, las comunidades y los sistemas sanitarios en general.

Las barreras asistenciales actuales agravan las consecuencias

Un enfoque dirigido por el doctor es primordial para la correcta atención del paciente, y trabajar en estrecha colaboración con los profesionales para mejorar las prácticas es la clave para transformar las sonrisas de los pacientes.

Por desgracia, no es fácil ni asequible para muchos acceder a una atención odontológica profesional. Muchas personas no tienen acceso a las herramientas, el tratamiento o la educación que ayudan a prevenir una mala salud bucodental. Además de causar molestias físicas y emocionales a los pacientes, las repercusiones de las enfermedades y afecciones bucodentales suponen una carga cada vez mayor para los sistemas sanitarios de todo el mundo; situación que se ve agravada por el número de pacientes que no han sido tratados en los últimos años.

Poner en relieve la necesidad de acciones más contundentes a escala mundial

Aunque las enfermedades bucodentales suelen quedar eclipsadas por otros problemas sanitarios de mayor repercusión, la concienciación sobre los problemas que puede causar una salud bucodental deficiente y la necesidad de abordarlos ha aumentado. Así lo demuestra el anuncio de la Organización Mundial de la Salud de una estrategia histórica en materia de salud bucodental4, cuya nueva y audaz visión aboga por la cobertura universal de esta en todo el mundo para el año 2030. Esta estrategia tiene el objetivo de abordar las barreras sociales y financieras que impiden el acceso a una atención eficaz y hacer frente a los factores de riesgo comunes de las enfermedades y afecciones bucodentales. La necesidad de una acción mundial coordinada es imperante, pero los esfuerzos localizados y centrados en atender las necesidades de los pacientes también pueden tener un impacto positivo sobre el terreno.

Atender las necesidades de los pacientes vulnerables

Según la Organización Mundial de la Salud5, los elevados gastos de la atención bucodental son una barrera importante para acceder a la atención sanitaria, por lo que es crucial que identifiquemos y ofrezcamos alternativas para que los pacientes consigan la sonrisa que siempre han deseado. Ofrecer tratamiento a través de campañas benéficas es una forma en que los ortodoncistas puedan ayudar a estos pacientes y tengan un impacto positivo en sus comunidades. Es algo que ofrecemos a pacientes con problemas maxilofaciales -problemas relacionados con la mandíbula y la región facial-, ya que el tratamiento puede hacerse cuesta arriba. Estos problemas de salud o contraindicaciones pueden afectar a la posibilidad de que los pacientes reciban tratamientos con aparatos fijos de metal para la alineación de los dientes. A pesar de la idea de que la alineación de los dientes sólo tiene fines estéticos, es una parte esencial de nuestra salud y bienestar general y desempeña un papel fundamental en el fomento de una higiene bucal eficaz y mejora la limpieza6.

También es importante que los doctores reciban apoyo para proporcionar tratamiento dental a las personas vulnerables, que suelen tener dificultades para acceder a servicios dentales adecuados con los ajustes específicos necesarios, ya sea porque no se les puede poner ortodoncia o simplemente porque no pueden permitirse el coste del tratamiento. La formación continua de los profesionales es fundamental para abordar estos importantes temas en la práctica y elevar las necesidades de los pacientes vulnerables.

Hacer frente a las desigualdades sanitarias

A pesar de los prometedores avances registrados en el ámbito sanitario en las últimas décadas, sigue habiendo desigualdades, ya que muchas personas no pueden acceder a la atención que necesitan. Aun así, gracias a la labor de muchas organizaciones en todo el mundo, estamos abordando estas desigualdades -incluidas las que afectan al acceso a la atención bucodental-. Por ejemplo, Operation Smile, una organización médica mundial sin ánimo de lucro, ha realizado cientos de miles de intervenciones quirúrgicas gratuitas a personas nacidas con labio leporino y paladar hendido en países de renta baja y media. Juntos, imaginamos un futuro en el que la salud y la dignidad mejoren gracias a una cirugía segura, en consonancia con nuestra misión de transformar sonrisas y cambiar vidas.

Mantener una sonrisa sana y alineada debería ser una parte importante de la rutina saludable de todo el mundo, ya que una buena salud bucodental es importante para una calidad de vida óptima. Existe una clara necesidad de ofrecer más apoyo a quienes se enfrentan a barreras que les dificultan conseguirlo. Juntos, con la experiencia de ortodoncistas cualificados, nos comprometemos a forjar un futuro en el que se dé prioridad a la salud bucodental de todas y cada una de las personas.

