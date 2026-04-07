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Científicos de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) de Estados Unidos han desarrollado un análisis de sangre sencillo y económico. En estudios preliminares, se muestra prometedor para detectar simultáneamente múltiples tipos de cáncer, diversas afecciones hepáticas y anomalías orgánicas mediante el análisis de fragmentos de ADN que circulan en el torrente sanguíneo.

La prueba, descrita en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, podría ofrecer un método eficaz y más asequible para la detección temprana de enfermedades y el seguimiento integral de la salud.

«La detección temprana es crucial», puntualiza la doctora Jasmine Zhou, autora principal del estudio, profesora de patología y medicina de laboratorio e investigadora del Centro Oncológico Integral Jonsson de UCLA Health. «Las tasas de supervivencia son mucho mayores cuando el cáncer se detecta antes de que se propague. Si se detecta el cáncer en la etapa uno, los resultados son mucho mejores que en la etapa cuatro».

El nuevo método, llamado MethylScan, funciona analizando el ADN libre circulante (ADNlc), pequeños fragmentos de material genético que se liberan en la sangre cuando las células mueren. Dado que las células de todos los órganos liberan ADN al torrente sanguíneo, el ADNlc transporta señales moleculares que reflejan lo que sucede en todo el cuerpo.

«Cada día mueren entre 50 y 70 mil millones de células en nuestro cuerpo. No desaparecen sin más, sino que su ADN pasa al torrente sanguíneo», explica Zhou. «Eso significa que ya tenemos información de todos nuestros órganos circulando en la sangre».

Biopsia líquida

La idea de utilizar sangre para detectar el cáncer, a veces denominada biopsia líquida, no es nueva. Algunas pruebas ya buscan mutaciones en el ADN tumoral para detectar ciertos tipos de cáncer. Sin embargo, estas pruebas suelen centrarse en un número limitado de cambios genéticos y pueden ser costosas, en parte porque requieren una secuenciación profunda para detectar señales tumorales débiles.

En lugar de buscar mutaciones, el equipo de la UCLA examinó la metilación del ADN, unas marcas químicas que se adhieren al ADN y que ayudan a regular la actividad genética. Los patrones de metilación varían según el tipo de tejido y pueden cambiar cuando las células se vuelven cancerosas o enferman.

«La metilación del ADN refleja el estado de salud de un tejido», apunta el doctor Wenyuan Li, profesor de patología y medicina de laboratorio en la UCLA y coautor del estudio. «Es una señal muy informativa».

El problema radica en que la mayor parte del ADN libre en el torrente sanguíneo no proviene de tumores ni de órganos dañados. Entre el 80% y el 90% se origina en células sanguíneas normales. Esto genera ruido de fondo, lo que dificulta y encarece la detección de los fragmentos relativamente raros que podrían indicar un cáncer en etapa temprana.

Para solucionar este problema, los investigadores se basaron en trabajos previos para desarrollar una técnica que elimina gran parte del ADN de fondo antes de la secuenciación. Mediante enzimas especializadas, cortan selectivamente los fragmentos de ADN no metilado que provienen principalmente de las células sanguíneas. Al crear un panel para hibridación de todo el genoma, se obtienen fragmentos de ADN que son más abundantes en ADN metilado de órganos sólidos, incluyendo los que podrían estar enfermos.

Reducción de la secuencia

Al eliminar el ruido, los investigadores afirman que pueden reducir drásticamente la cantidad de secuenciación necesaria, disminuyendo los costos sin comprometer la sensibilidad. Lograr una profundidad de secuenciación efectiva de 300 por muestra requiere solo 5 Gb de datos, lo que costaría menos de 20 dólares si el precio por gigabyte es inferior a 4 dólares.

Para comprobar la precisión de MethylScan, los investigadores analizaron muestras de sangre de 1.061 personas, entre ellas pacientes con cáncer de hígado, pulmón, ovario y estómago; personas con enfermedades hepáticas como hepatitis B, hepatitis C, enfermedad hepática relacionada con el alcohol y enfermedad hepática asociada al metabolismo; personas con nódulos pulmonares benignos; y participantes sanos. Posteriormente, se aplicaron algoritmos de aprendizaje automático para analizar los complejos datos de metilación.

Tipos de cáncer

Para la detección de múltiples tipos de cáncer, la prueba alcanzó un alto nivel de precisión general. Con una especificidad del 98%, lo que significa pocos falsos positivos, detectó alrededor del 63% de los cánceres en todas las etapas y aproximadamente el 55% de los cánceres en fase temprana.

La prueba también tuvo un buen desempeño en la vigilancia del cáncer de hígado entre personas de alto riesgo, incluidas aquellas con cirrosis hepática o VHB. Detectó casi el 80% de los casos con una especificidad de poco más del 90%, lo que significa una tasa de falsos positivos inferior al 10%.

Más allá de la básica detección del cáncer, los patrones de metilación ayudaron a identificar de qué parte del cuerpo provenía una señal, lo que se conoce como el tejido de origen. «Es importante rastrear las señales hasta su origen, porque un análisis de sangre positivo debe ir seguido de pruebas de imagen u otros procedimientos de diagnóstico dirigidos al órgano correcto», expone Li.

MethylScan puede funcionar como un radar de salud para el cuerpo. Al leer las señales de ADN en la sangre, puede detectar cuándo órganos específicos, como el hígado o los pulmones, están bajo estrés o dañados, incluso sin conocer la enfermedad de antemano.

Enfermedad hepática

Los investigadores también demostraron que el análisis de sangre podía distinguir entre diferentes tipos de enfermedad hepática, incluyendo la hepatitis viral y la enfermedad hepática asociada a trastornos metabólicos. Clasificó correctamente a cerca del 85% de los pacientes, lo que sugiere que las pruebas de ADN en sangre podrían reducir la necesidad de biopsias hepáticas invasivas.

Aunque serán necesarios ensayos prospectivos más amplios para confirmar su eficacia en pruebas de detección en el mundo real, Zhou comenta que este trabajo representa un paso significativo hacia un análisis de sangre único y asequible que pueda detectar un amplio espectro de enfermedades de forma más temprana y completa que los métodos actuales.

«Este estudio muestra que el análisis de metilación en sangre puede brindar información clínicamente relevante para una serie de enfermedades», subraya Zhou. «Es un avance emocionante que nos acerca a la consecución del sueño de una única prueba para la detección universal de enfermedades».