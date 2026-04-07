Conmoción entre los inmunólogos: el veneno de abeja puede funcionar como posible cura contra el cáncer de mama

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Un estudio del Instituto de Investigación Médica de Harry Perkins de Australia está investigando el veneno de abeja como posible solución para el cáncer de mama (uno de los más comunes del mundo) debido a su composición química y a sus posibles efectos contra las células cancerosas. Este tipo de sustancias se utilizan tradicionalmente para tratar la artritis, el reuma, enfermedades de la piel o el dolor.

Este veneno ha dado resultados optimistas en la inducción de la muerte cerebral, además de la prevención de la migración de las células, la inhibición de la metástasis y la invasión. De la misma manera, se han dado cuenta de que suele funcionar mejor cuando se combina con tratamientos de quimioterapia ya existentes.

312 abejas melíferas) se ha visto que, en animales, el propagación del cáncer de mama, frenar el crecimiento de los tumores y mejorar la eficacia de los tratamientos habituales. De la misma manera, indican que presenta baja toxicidad en los tejidos sanos. En el estudio (en el que se utilizaron) se ha visto que, en animales, el veneno puede reducir la. De la misma manera, indican que presenta

Eficacia frente al cáncer de mama

La eficacia también se ha estudiado con resultados positivos, como una mejora en la calidad de vida, menos dolor y menos efectos secundarios de la quimioterapia. En otro estudio con pacientes con sarcomas avanzados, el veneno de abeja se administró junto con quimioterapia, con resultados tan optimistas como una adecuada tolerancia del tratamiento y una estabilización del tumor.

A pesar de estos buenos resultados, es una investigación todavía en desarrollo y se necesitan más estudios para comprobar su eficacia. El veneno de abeja y la melitina han demostrado tener efectos antitumorales en enfermedades como la leucemia, el cáncer de ovario, el melanoma, el glioblastoma, el cáncer de cuello uterino y el de páncreas, y también en algunos tipos de cáncer de pulmón.