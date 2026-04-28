Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Según Eurostat, la Comunidad de Madrid lidera la esperanza de vida más alta de la Unión Europea. Además de las estadísticas, una prueba de ello es Regina Ramos, nacida en la Comunidad de Madrid el 23 de agosto de 1914; a sus 111 años es la madrileña más longeva. Su hermana Matilde falleció hace unos meses con 106 años, un período de tiempo en el que estaban consideradas entre las hermanas más longevas del mundo.

Conserva su cabeza inmaculada, con una agilidad mental envidiable y tremendamente positiva, según ha podido constatar el doctor Manuel de la Peña, quien afirma que el secreto de su longevidad es mantenerse muy activa, llena de vida espiritual y mucha fe.

Como es habitual en sus entrevistas clínicas, el Dr. Manuel De la Peña le tomó la tensión arterial, que estaba perfecta en 130/70, y su frecuencia cardiaca en 67. Toma su pastilla diaria para la tensión arterial con gran disciplina. La operaron de cataratas a los 92 años y de la cadera con 101, lo que demuestra que esta historia real descubierta por el afamado doctor que la edad no es un obstáculo ni para operarse ni para curarse. Es muy flaca y camina sin bastón.

Perdió un ojo a los 11 años de una pedrada jugando con otros niños, pero no tiene ningún trauma a pesar de tener un ojo de cristal, el cual no se nota absolutamente nada. No solo mantiene la lucidez, sino que contagia alegría, según cuenta el doctor, y su vitalidad es tal que cualquiera podría pensar que el tiempo se detuvo para ella. Es de costumbres sanas, ya que nunca ha fumado ni bebido alcohol y le encantan los alimentos frescos y de temporada.

Tiene fama de muy presumida y de hecho lo es, porque ese mismo día fue a la peluquería para recibir impecable, en su casa, al doctor, a quien le sorprendió su enorme amabilidad, habiendo un recorrido por toda la casa hasta llegar a su propio dormitorio y enseñándole las postales de la Virgen, al Niño Jesús en su cuna y abriéndole los armarios para enseñarle la ropa, con un orden y pulcritud que llaman la atención, tal y como se puede visualizar en los vídeos divulgados en todas las redes sociales de Manuel de la Peña.

Gran movilidad

Continúa el doctor afirmando que mantiene una gran movilidad gracias a que todos los días pasa durante más de una hora la mopa por su casa, ya que está acostumbrada a tener su casa impecable. También utiliza durante veinte minutos al día un ejercitador de piernas de gimnasia pasiva, lo que le activa su circulación y mantiene su masa muscular.

Se ha quedado viuda a los 62 años y mantiene unida como una piña a toda su familia. Tiene cuatro hijos, diez nietos y doce biznietos. Su hija Conchi, a sus 86 años, es un verdadero tesoro de persona y, al igual que su madre, es muy activa mentalmente y vive entregada a cuidar a toda la familia, incluso a su marido Fernando, que es el más protegido por su suegra Regina. Sus nietas Conchi, Rosi y Merce mantienen una estrecha unión familiar en torno a la abuela.