Quirónsalud Marbella amplía su capacidad asistencial con cuatro nuevos quirófanos y un Hospital de Día de última generación

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El Hospital Quirónsalud Marbella da un nuevo paso en su plan de desarrollo con la puesta en marcha de un nuevo Hospital de Día y un bloque quirúrgico de última generación, una ampliación estratégica que refuerza la capacidad asistencial del centro y consolida su apuesta por la innovación, la excelencia clínica y la mejora continua de la experiencia del paciente.

Las nuevas instalaciones incorporan cuatro quirófanos de alta tecnología, diez puestos de recuperación y diez boxes individuales de Hospital de Día, permitiendo optimizar los circuitos asistenciales, incrementar la capacidad quirúrgica y ofrecer una atención más eficiente, cómoda y segura.

Esta ampliación responde al crecimiento sostenido de la actividad del hospital y a la voluntad de anticiparse a las necesidades asistenciales actuales y futuras de pacientes y profesionales, dotando al centro de nuevos espacios diseñados bajo los más altos estándares de calidad y seguridad.

Para el doctor Miguel Ángel Ramírez Marrero, director médico de Quirónsalud Marbella, «la apertura de esta nueva área supone un avance muy importante para nuestro hospital, ya que nos permite seguir creciendo en capacidad asistencial y responder con mayor eficacia a una demanda cada vez más especializada, manteniendo siempre los niveles de calidad y seguridad que caracterizan a Quirónsalud».

El nuevo bloque quirúrgico ha sido concebido para favorecer una mayor agilidad en los procesos asistenciales y una mejor experiencia para el paciente durante todo el proceso quirúrgico y de recuperación.

En palabras del doctor Ramírez Marrero, «esta ampliación no solo incorpora nuevas infraestructuras y tecnología de vanguardia, sino que representa también nuestro compromiso permanente con la excelencia clínica, la innovación y la mejora continua de la atención sanitaria».

La nueva área permitirá además seguir fortaleciendo la actividad de los equipos médicos, ofreciendo instalaciones modernas y recursos adaptados a las necesidades de una medicina cada vez más avanzada y especializada.

«Nuestro objetivo es seguir poniendo al paciente en el centro de todas nuestras decisiones. Esta inversión nos prepara para afrontar los retos del futuro y nos permite continuar ofreciendo una asistencia de máxima calidad en un entorno innovador, eficiente y seguro», destaca el director médico.

Con esta ampliación, el Hospital Internacional Quirónsalud Marbella refuerza su posición como uno de los hospitales privados de referencia de la Costa del Sol, consolidando un modelo asistencial basado en la excelencia médica, la innovación tecnológica y la atención personalizada.