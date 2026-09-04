Quirónprevención, a través de su filial Medycsa, cuidará de la salud del público asistente a la Fórmula 1 en Madrid

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Quirónprevención, a través de su filial especializada en servicios sanitarios Medycsa, proporcionará cobertura sanitaria en el circuito MADRING del 11 al 13 de septiembre. Para garantizar la atención médica de los más de 100.000 espectadores que acudirán al Gran Premio de España durante el fin de semana, la compañía desplegará un dispositivo formado por más de 100 profesionales sanitarios y 22 ambulancias distribuidas estratégicamente.

En concreto, el operativo contará con 16 unidades de Soporte Vital Básico (SVB) y 6 unidades de Soporte Vital Avanzado (SVA), preparadas para responder con rapidez y eficacia ante cualquier incidencia sanitaria. Estos recursos permitirán atender posibles emergencias médicas y, si fuera necesario, realizar el traslado de pacientes a los centros sanitarios de referencia.

“Este despliegue refleja la capacidad de Quirónprevención y Medycsa para dar respuesta a las necesidades sanitarias en eventos de máxima complejidad, combinando experiencia, especialización y vocación de servicio. Afrontamos este reto con la máxima responsabilidad, poniendo a disposición de la organización un amplio dispositivo humano y técnico para contribuir a que miles de personas puedan disfrutar de esta cita internacional con las mayores garantías de seguridad y atención sanitaria”, destaca Fernando Camino, presidente de Quirónprevención.

La participación de Medycsa en uno de los acontecimientos deportivos más relevantes del calendario internacional reafirma la experiencia y capacidad de la compañía para gestionar la asistencia sanitaria en grandes concentraciones de personas, garantizando la seguridad y el bienestar del público asistente a la competición.

Asimismo, con este despliegue durante el Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madrid, Quirónprevención refuerza su compromiso con la protección de la salud y la seguridad en diferentes disciplinas deportivas. Actualmente es Servicio de Prevención Médica de la Real Federación Española de Vela (RFEV) y desde 2023 forma parte del Servicio Médico de Quirónsalud en el Mundial de MotoGP a través del MotoGP Health Center Quirónprevención, un espacio asistencial totalmente equipado y con un equipo de profesionales altamente especializado para cubrir todas las necesidades de salud que pueda tener cualquier miembro del paddock en cada circuito. De igual modo, desde hace varios años colabora con diferentes clubes y eventos deportivos a la hora de ofrecer los mejores cuidados y una atención sanitaria de la máxima calidad.

Medycsa, 40 años de experiencia en gestión sanitaria

Medycsa forma parte del Grupo Quirónprevención y cuenta con una trayectoria de 40 años de experiencia en gestión sanitaria y servicios médicos. Su equipo está integrado por profesionales altamente cualificados y comprometidos con la prestación de una atención sanitaria ágil, eficaz y adaptada a las necesidades de cada evento.

La compañía acumula más de 10 años de experiencia en cobertura sanitaria dentro de IFEMA Madrid, donde ha participado en la organización de dispositivos médicos para eventos de gran relevancia nacional e internacional, entre ellos la Cumbre del Clima COP25, celebrada en 2019, o la de la OTAN en 2022.

Además de la cobertura sanitaria para eventos, Medycsa ofrece servicios de gestión sanitaria, servicios médicos en empresas, asistencia sanitaria en obra y construcción, enfermería escolar y telemedicina avanzada, proporcionando soluciones adaptadas a las necesidades de empresas, administraciones públicas y organizadores de eventos.