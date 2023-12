Qué es el método Fukutsudzi: la técnica japonesa con la que conseguirás bajar de peso

Fact checked

No cabe ninguna duda de que tenemos mucho que aprender de las sociedades orientales, y sobre todo de la cultura japonesa. Últimamente hemos prestado mucha atención a sus alimentos y materias primas, pero en este caso queremos hablar de una interesante técnica para todos aquellos que quieren bajar de peso. A continuación, ¿qué es el famoso método Fukutsudzi?

Si no has leído ni escuchado absolutamente nada respecto de este sistema de entrenamiento, lo primero que debes saber es que fue creado por un médico de aquel país llamado Toshiki Fukutsudzi. Se trata de un truco que permite corregir la postura de los humanos pensando en calmar los dolores que tenemos. Dolores que se deben, casi siempre, a una rutina muy sedentaria.

¿En qué consiste el método Fukutsudzi?

Específicamente, el objetivo de esta técnica es poder aliviar la presión que ejercemos inconscientemente sobre la zona lumbar. Muchas veces nos apoyamos encima de la parte baja de la espalda y eso hace que, con el tiempo, la zona acabe doliendo. Afortunadamente, hay actividades físicas que trabajan estos músculos en concreto; y ésta es una de las más efectivas.

Otra ventaja es que no lleva más de cinco minutos al día por lo que aunque tengas mucho trabajo es totalmente factible y puedes hacer un hueco en la rutina para entrenar la zona lumbar. Si lo haces a diario, es probable que notes una mejora instantánea a nivel muscular. Incluso algunos pacientes dicen que, tras unas semanas, han percibido que su vientre estaba más plano o, al menos, deshinchado.

Cómo aplicar esta técnica

Si te pasas buena parte del día sentado, es posible que hayas adoptado una postura inconveniente y debas corregirla cuanto antes. Esta técnica recupera las posturas originales del cuerpo, aliviando los dolores causados por la contracción constante de la pelvis.

Igualmente, ayuda a mantener los abdominales tonificados logrando una figura más esbelta y agradable al verte en el espejo.

¿Cómo practicar el método Fukutsudzi?

No sólo no hace falta que inviertas una gran cantidad de dinero en él, sino que ni siquiera tienes que salir de casa para practicarlo. bastará con una toalla y una esterilla para colocarla en el suelo. Si tienes una alfombra en casa, esa superficie blanda estará bien.

En cuanto al ejercicio, el primer paso es enrollar la toalla hasta que quede como un cilindro. Revisa que no se quite al soltarla. Acto seguido, siéntate en el suelo y pon la toalla debajo de ti para tumbarte boca arriba encima del rollo. Éste debe quedar completamente transversal a tu cuerpo, a la altura de la cadera. Lo ideal sería que quede en paralelo a tu ombligo.

Lo próximo es separar las piernas, no mucho sino sólo un poco, tocándose los dedos gordos de los pies pero ya no los talones. Mira los vídeos que hay en Internet si tienes dudas al respecto. Eleva tus manos por sobre la cabeza, colocando suavemente las palmas en el suelo para evitar los dolores y las lesiones, y haz que los meñiques se toquen entre ellos. Soporta aproximadamente durante cinco o diez minutos esta postura. Cuando ya no la aguantes relájate. Y vuelve a hacerlo al otro día.

Consejos