Las personas que prefieren alejarse de la vida social activa en el trabajo tienen estos rasgos, según la psicología

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Aunque pasemos 8 horas con la misma gente todos los días, de lunes a viernes, nos riamos con ellos, comamos con ellos, compartamos cosas con ellos, no tenemos por qué ser sus amigos, aunque parezca mentira. Esto es lo que opina la psicología al respecto sobre esa gente que prefiere no socializar en el trabajo.

Alrededor de un 10% de los españoles reconoce sentirse solo en el trabajo y hasta un 42% reconoce haberse sentido solo en el trabajo en algún momento de sus vidas. Sin embargo, una de las grandes contradicciones de este suceso es que la relación entre los españoles que se sienten solos en el trabajo y los que se sienten solos en su vida en general es bajísima. Es decir, no por no tener amigos en el trabajo significa que no los tengas en tu vida. La psicología explica que estas personas saben separar muy bien el trabajo de su vida.

Mientras que sentirse solo en el trabajo se puede deber a una falta de conexión real con los compañeros de trabajo, o simplemente a no sentirse entendido, por lo que es muy difícil sentirse integrado. Además, los nuevos entornos de trabajo que son más competitivos hacen que esta dualidad se vea en más personas. El no sentirse entendido no tiene por qué ser la única razón por la que esta gente no socialice en el trabajo; puede que simplemente sientan que tienen más que cubiertas sus necesidades sociales fuera del trabajo y no quieran ampliar relaciones para no sentirse emocionalmente agobiados.

Según los expertos, las características que tienen en común estas personas son: una imperiosa necesidad de autonomía; necesitan trabajar a su ritmo; alta introversión, se sienten saturados tras mucha interacción social; baja necesidad de validación externa, no necesitan la aprobación constante del exterior; y una independencia emocional que les permite gestionar bien el estar solos.