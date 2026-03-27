¿Se heredan los trastornos mentales? Claves para entenderlo

En este nuevo vídeo, la doctora María Velasco, psiquiatra y psicoterapeuta nos hablará en este apasionante vídeo médico sobre si se heredan los trastornos mentales y, con ello, nos ofrecerá las claves para entenderlo. María Velasco ha afirmado que en ocasiones «pensamos en salud mental cuando la hemos perdido, cuando estamos sufriendo». Así, esta especialista y divulgadora médica, con un perfil en Instagram con más de 50.000 seguidores, ha asegurado que su máximo interés es comprender al ser humano. «Las elecciones, conductas, miedos, sentimientos, contradicciones… y todo aquello que nos mueve en nuestras vidas y nos hace felices o enfermar».