Ocho de los 10 países con mayor consumo de alcohol del mundo pertenecen a la Unión Europea

La Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el apoyo de la Comisión Europea, ha puesto en marcha el proyecto Evidence into Action Alcohol Project (EVID-ACTION), que contribuirá a concienciar a la población para reducir el consumo de alcohol y su impacto en la salud.

Ocho de los 10 países con mayor consumo de alcohol del mundo se encuentran en la Unión Europea (UE). Los datos de la OMS muestran que el cáncer es una de las principales causas de muerte atribuible al alcohol en la UE.

Incluso pequeñas cantidades de alcohol pueden afectar negativamente a la salud de las personas; por ejemplo, aproximadamente la mitad de todos los casos de cáncer de mama atribuibles al alcohol en la UE están causados por un consumo de alcohol de leve a moderado.

«El alcohol es una sustancia cancerígena del Grupo 1, de la misma categoría que el arsénico, el amianto y el tabaco. Sin embargo, la mayoría de la gente desconoce los numerosos riesgos que el alcohol supone para su salud», ha explicado el director regional de la OMS para Europa, Hans Henri P. Kluge.

El cáncer es la principal causa de muerte atribuible al alcohol en la UE, con una cuota del 29% en 2016. Ese mismo año, casi 80.000 personas murieron de cánceres atribuibles al alcohol en la UE, y se perdieron alrededor de 1,9 millones de años de vida debido a mortalidad prematura o discapacidad.

«La UE tiene el mayor nivel de consumo de alcohol del mundo. El alcohol no sólo puede causar enfermedades potencialmente mortales, sino también daños económicos y ejercer presiones financieras sobre los sistemas sociales y sanitarios de los países de la UE, que ya están al límite debido a la pandemia de Covid-19, los conflictos y las emergencias humanitarias», ha comentado el director general adjunto de Salud en funciones y director de Salud Pública, Cáncer y Seguridad Sanitaria de la Comisión Europea, John F. Ryan.

EVID-ACTION es un proyecto financiado con 10 millones de euros que trabajará para aumentar la concienciación del público y los responsables políticos sobre los vínculos entre el consumo de alcohol y los riesgos de cáncer. Apoyará medidas políticas basadas en pruebas para reducir estos riesgos, y desarrollará y apoyará la aplicación de paquetes de formación relacionados para los países.

Los 3 objetivos específicos de EVID-ACTION se centran en implementar etiquetas de advertencia sanitaria para bebidas alcohólicas: capacitación, alfabetización sanitaria, conocimiento público y promoción, detección del alcohol e intervenciones breves; y cribado del alcohol e intervenciones breves.

Alcohol death rates in Europe. Apparently very low in cultures where drunkenness is frowned upon and where alcohol is only consumed in company of others and served alongside meals. Spain and Italy for example. Source: https://t.co/3nJTWpcobj pic.twitter.com/ue6YGCEfyJ

— Simon Kuestenmacher (@simongerman600) May 21, 2022