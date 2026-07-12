Un nuevo mapa del pulmón abre la puerta a frenar la leucemia mieloide aguda

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Un estudio del Instituto de Investigación Sant Pau y la Facultad de Medicina Grossman de la New York University (NYU) estadounidense ha identificado cómo la leucemia mieloide aguda (LMA) invade los pulmones y qué vías podrían frenar esta infiltración.

El trabajo, publicado en la revista Nature Inmunology, ha revelado que la LMA no solo se infiltra en los pulmones, sino que también crear un entorno inflamatorio que favorece la expansión de las células tumorales y deteriora la función respiratoria, informa Sant Pau en un comunicado de este martes.

Para la investigación, el equipo investigador ha creado el «primer mapa detallado» del microambiente pulmonar infiltrado por la leucemia mieloide aguda.

La LMA es una leucemia agresiva caracterizada por la acumulación de células inmaduras de la línea mieloide en la médula ósea y, pese a que los avances en su biología y desarrollo han mejorado la supervivencia, las complicaciones graves durante las primeras fases de la enfermedad «continúan siendo frecuentes».

Dichas complicaciones incluyen la insuficiencia respiratoria provocada por la infiltración de células leucémicas en el pulmón, un fenómeno cuya biología era «poco conocida».

Mediadores de interacción

El artículo identifica la galectina-9 y el eje IL-33/IL1RL1 como «mediadores de la interacción» entre las células leucémicas y el tejido pulmonar, y demuestra en modelos animales preclínicos que bloquear estas vías reduce la infiltración.

Los resultados muestran también que el tratamiento con prednisona mejora «rápidamente» la oxigenación en una serie pequeña de pacientes con insuficiencia respiratoria atribuida a infiltración leucémica sin indicios de infección.

El estudio abre «nuevas posibilidades terapéuticas» dirigidas no solo contra las células leucémicas, sino también contra las interacciones que establecen con los órganos infiltrados.

Leucemia mieloide aguda

La leucemia mieloide aguda (LMA) es un tipo de cáncer de la sangre y de la médula ósea que se produce cuando unas células inmaduras llamadas células mieloides crecen y se multiplican de forma descontrolada. Estas células anormales desplazan a las células sanas que producen glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, lo que puede provocar anemia, infecciones frecuentes y problemas de sangrado.

Se llama «aguda» porque suele avanzar rápidamente si no se trata, y «mieloide» porque afecta a la línea de células que da origen a varios tipos de células sanguíneas.

Los tratamientos pueden incluir quimioterapia, terapias dirigidas, trasplante de médula ósea y otros tratamientos adaptados a cada paciente. La investigación actual busca entender mejor cómo estas células cancerosas se expanden a otros tejidos —como los pulmones— para encontrar nuevas formas de frenarlas.