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La investigadora del Instituto de Ciencias de Materiales de Madrid, Puerto Morales, liderará la Sociedad Española de Nanomedicina (SENM), que se ha presentado este lunes con el objetivo de coordinar esfuerzos en nanomedicina a nivel nacional, aumentar el impacto y fortalecer la posición de España en el ámbito internacional.

«El avance en nanomedicina depende de la colaboración entre disciplinas: desde el diseño de nanomateriales hasta su evaluación biológica y su traducción clínica», ha señalado Morales durante el acto.

Asimismo, ha indicado que la nanomedicina ofrece herramientas para abordar desafíos importantes en medicina como el cáncer, las enfermedades neurodegenerativas, la resistencia a los antimicrobianos y la atención sanitaria sostenible. «Necesitamos mejores diagnósticos, terapias más inteligentes, biomateriales seguros, sistemas de administración más selectivos y nuevas formas de combinar tratamiento y monitorización. La nanomedicina ofrece herramientas para todo ello», ha afirmado la investigadora.

La nueva sociedad pretende crear un referente nacional que represente los intereses y avances de la nanomedicina española; coordinar estrategias a nivel nacional e internacional con otras sociedades científicas y plataformas afines, y promover la formación, difusión y transferencia de conocimiento en todas las etapas de la carrera investigadora y profesional.

Esta sociedad, cuyo origen está vinculado a la Conexión de Nanomedicina del CSIC, tiene como objetivo apoyar a los jóvenes científicos. «La SENM también puede desempeñar un papel en la formación de la próxima generación de científicos. «Apoyar a los jóvenes investigadores, fomentar la movilidad y crear oportunidades de interacción son esenciales para garantizar la continuidad y la innovación en el campo», ha explicado Morales.

Nanomedicina

Durante el acto, también se ha entregado el I Premio de Investigación en Nanomedicina al investigador Álvaro Somoza por su trabajo titulado ‘Adaptamer-conjugated gold nanoparticles enable oligonucleotide delivery into muscle stem cells to promote regeneration of dystrophic muscles’, publicado en ‘Nature Communications 16’, por su «calidad e impacto».

El jurado ha seleccionado, como segundo premio, un trabajo realizado por Conchi Serrano, investigadora del ICMM. El artículo se tituló ‘Graphene oxide scaffolds promote functional improvements mediated by scaffold-invading axons in thoracic transected rats’, publicado en ‘Bioactive Materials 47’ y ha sido escogido por su «gran trabajo ‘in vivo’».