La miopía infantil se triplica entre los 8 y 12 años: «Es posible anticiparse»

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La miopía infantil se está convirtiendo en un problema de salud visual cada vez más frecuente. Un estudio longitudinal de la Universidad Politecnica de Cataluña (UPC) ha constatado que su prevalencia pasa del 12,3% entre los 8 y 9 años al 28,7% a los 12, mientras que la progresión media alcanza las 0,29 dioptrías al año. La investigación, realizada por el grupo (FOOT), señala además que existen factores que permiten identificar a los menores con mayor riesgo antes incluso de que la miopía sea evidente en una revisión convencional.

El estudio, basado en la Cohorte Infantil de Salud Visual de Terrassa, que cuenta actualmente con más de 2.500 participantes, destaca la influencia de factores socioeconómicos y apunta a las niñas como un grupo de especial riesgo por una progresión más rápida del crecimiento ocular. Pero los investigadores subrayan que no todo está perdido: es posible anticiparse y actuar sobre determinados factores para intentar retrasar la aparición de la miopía o frenar su progresión. Entre las medidas preventivas, los expertos recomiendan especialmente aumentar el tiempo que los niños pasan al aire libre, reducir el tiempo dedicado a actividades de visión cercana y controlar el uso de pantallas, además de realizar revisiones oftalmológicas periódicas.

El dato clave para adelantarse

La investigadora Laura Guisasola destaca que la miopía puede detectarse antes de que aparezca en la graduación, ya que el alargamiento del ojo se produce previamente y puede medirse de forma objetiva. La investigación identifica como indicadores de mayor riesgo una hipermetropía baja a los 8 años —por debajo de 0,75 dioptrías—, una mayor longitud axial del ojo y determinadas proporciones biométricas.

Por tanto, el mensaje más interesante para las familias no es únicamente que la miopía está aumentando, sino que existen señales que permiten identificar a los niños con mayor riesgo y medidas que pueden ayudar a modificar su evolución. La prevención y la detección precoz adquieren así un papel fundamental, especialmente durante la etapa de los 8 a los 12 años, considerada crítica para el desarrollo de la miopía.