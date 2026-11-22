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Fumar no solo pasa factura a los pulmones y al corazón. Sus consecuencias también pueden llegar a una parte del cuerpo que muchas veces queda fuera de la lista de órganos afectados por el tabaco: la columna vertebral. El consumo de cigarrillos perjudica la circulación sanguínea, dificulta la llegada de oxígeno y nutrientes a los tejidos y puede acelerar el deterioro de los discos intervertebrales. Así lo advierte Máximo Alberto Díez, traumatólogo, en declaraciones recogidas en La Voz de Galicia. Sus efectos pueden favorecer los dolores de espalda, aumentar el riesgo de lesiones y comprometer la salud de los huesos a largo plazo.

La relación entre tabaco y problemas de espalda tiene una explicación que va más allá de las molestias musculares. La nicotina y otras sustancias presentes en el humo del cigarrillo alteran el funcionamiento de los vasos sanguíneos y reducen el aporte de nutrientes que necesitan las estructuras vertebrales para mantenerse en buenas condiciones. Los discos intervertebrales, cuya función consiste en amortiguar los impactos y facilitar el movimiento entre las vértebras, son especialmente vulnerables a estas alteraciones. Cuando su nutrición se deteriora, pueden perder capacidad de regeneración y comenzar un proceso de degeneración prematura. Desde el Instituto Clavel también señalan que fumar puede incrementar el riesgo de lumbalgia, favorecer la osteoporosis y dificultar la recuperación de los tejidos después de una intervención quirúrgica.

¿Cómo afecta el tabaco a la columna vertebral?

Uno de los principales mecanismos por los que fumar perjudica la espalda está relacionado con la circulación sanguínea. Según explica Máximo Alberto Díez, el tabaquismo afecta a la microcirculación, es decir, al riego que llega a los tejidos a través de los vasos sanguíneos más pequeños.

«Aunque habitualmente se asocia este problema con enfermedades pulmonares y cardiovasculares, sus consecuencias también llegan a los discos intervertebrales», advierte el experto.

La Fundación Nacional para la Salud de la Columna Vertebral explica que el humo del cigarrillo contiene miles de sustancias químicas que pueden alterar diferentes sistemas del organismo. Entre ellas destaca la nicotina, que pasa rápidamente al torrente sanguíneo y contribuye a modificar el funcionamiento de los vasos sanguíneos.

Como consecuencia, disminuye el suministro de oxígeno y nutrientes a determinadas estructuras de la espalda. «Además, fumar perjudica la formación de colágeno, una proteína fundamental para conservar la resistencia y las propiedades de los tejidos que componen los discos», aseguran los profesionales.

La degeneración de los discos intervertebrales

Los discos intervertebrales son estructuras situadas entre las vértebras que actúan como amortiguadores naturales. Gracias a ellos, la columna puede soportar cargas, absorber impactos y realizar movimientos con flexibilidad.

Sin embargo, necesitan recibir nutrientes para conservar su composición y funcionamiento. Cuando el tabaquismo dificulta ese intercambio, los discos pueden perder hidratación y capacidad de regeneración. Con el paso del tiempo, este deterioro favorece su degeneración y puede contribuir a la aparición de enfermedades discales.

El Instituto Clavel advierte de que fumar también puede perjudicar las articulaciones intervertebrales y favorecer la artropatía facetaria lumbar. Estas alteraciones pueden traducirse en molestias persistentes y limitaciones para realizar actividades cotidianas.

Por tanto, el problema no se limita a sentir dolor después de un esfuerzo físico. «El consumo continuado de tabaco puede contribuir a modificar las estructuras que permiten mantener la estabilidad y movilidad de la espalda», aseguran.

¿Por qué fumar aumenta el dolor lumbar?

La lumbalgia es una de las molestias que pueden relacionarse con el tabaquismo. El Instituto Clavel señala que diferentes estudios han identificado una asociación entre fumar y un mayor riesgo de padecer dolor lumbar, incluso en formas incapacitantes.

La zona baja de la espalda soporta buena parte del peso corporal y participa en numerosos movimientos diarios. «Si los discos y las articulaciones que la componen pierden sus propiedades, pueden aparecer molestias que dificulten caminar, permanecer sentado o realizar determinados esfuerzos», comentan los profesionales.

Además, el tabaco puede influir en la intensidad y persistencia del dolor al perjudicar la recuperación de los tejidos. No obstante, la lumbalgia tiene múltiples causas, entre ellas las malas posturas, el sobrepeso, el estrés y los esfuerzos físicos. Por eso, no todos los dolores de espalda tienen su origen en el tabaquismo.

¿Cuál es la relación entre tabaco y osteoporosis?

Otro aspecto importante es el efecto del tabaco sobre la salud ósea. La osteoporosis provoca una pérdida de resistencia de los huesos y aumenta su fragilidad, por lo que puede facilitar la aparición de fracturas vertebrales.

El Instituto Clavel advierte de que el tabaquismo favorece el deterioro de la matriz ósea, mientras que la Fundación Nacional para la Salud de la Columna Vertebral también incluye la osteoporosis entre las consecuencias relacionadas con fumar.

Esta situación adquiere especial relevancia con el envejecimiento, cuando mantener una buena mineralización ósea resulta fundamental para prevenir lesiones.

¿Cómo cuidar la espalda y prevenir el deterioro?

Máximo Alberto Díez recuerda que cuidar la columna vertebral requiere prestar atención a varios hábitos. Evitar el tabaco es uno de los principales, pero no el único. Mantener un peso corporal adecuado ayuda a reducir las cargas sobre la espalda, mientras que fortalecer la musculatura permite proporcionar un soporte apropiado a las vértebras.