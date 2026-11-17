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Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Pulmón, que se celebra cada 17 de noviembre, Laboratoires Pierre Fabre reafirma su compromiso con la mejora del abordaje de esta enfermedad y pone en valor la importancia del diagnóstico molecular como herramienta clave para avanzar hacia una medicina más personalizada. En España, se estima que se diagnosticarán 34.908 nuevos casos de cáncer de pulmón en 2026, según el informe Las cifras del cáncer en España 2026, elaborado por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN). En este contexto, el diagnóstico molecular permite identificar alteraciones tumorales que pueden orientar la selección del tratamiento más adecuado para cada paciente.

El cáncer de pulmón no afecta exclusivamente a personas fumadoras: aproximadamente uno de cada cinco casos se produce en personas que nunca han fumado, según la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón (AEACaP). Esta realidad pone de relieve la importancia de conocer las características específicas de cada tumor. En este contexto, el diagnóstico molecular permite identificar determinadas alteraciones tumorales que pueden orientar la selección de tratamientos dirigidos y contribuir a una estrategia terapéutica más personalizada.

En este sentido, la Dra. Karla Medina, oncóloga del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria en Santa Cruz de Tenerife, ha señalado que «la detección precoz es uno de los grandes retos que tenemos actualmente en el cáncer de pulmón». Según datos del Grupo Español de Cáncer de Pulmón, alrededor del 80% de los pacientes son diagnosticados cuando la enfermedad ya se encuentra en estadios avanzados, «lo que limita considerablemente nuestras posibilidades de ofrecer tratamientos con intención curativa», añade la Dra. Medina. En este sentido, considera fundamental avanzar hacia la implantación de un programa de cribado de cáncer de pulmón en España, dirigido a la población de mayor riesgo, mediante tomografía computarizada de baja dosis; y que se incorpore de forma organizada y equitativa al sistema sanitario.

«Asociar el cáncer de pulmón exclusivamente al tabaco genera un profundo estigma y sentimiento de culpa que lleva a muchas personas a ocultar su enfermedad y retrasa el diagnóstico», ha destacado Stephanie Oyonarte Da Rocha, vocal en AEACaP y paciente con cáncer de pulmón. Por este motivo, considera imprescindible impulsar más campañas de concienciación para dar mayor visibilidad a la enfermedad sin juzgar al paciente y fomentar la detección precoz.

No todos los cánceres de pulmón son iguales

En relación al abordaje, ha cambiado de manera extraordinaria en los últimos años. «Hoy sabemos que no todos los cánceres de pulmón son iguales y que, incluso cuando dos pacientes tienen tumores aparentemente similares, las alteraciones moleculares responsables de su crecimiento pueden ser completamente diferentes», ha explicado la Dra. Medina. Según ha indicado, cada vez se conoce mejor la biología de estos tumores, lo que permite identificar alteraciones moleculares concretas y desarrollar tratamientos dirigidos específicamente contra ellas. «La medicina de precisión nos permite adaptar mejor el tratamiento a las características de cada tumor y, en muchos pacientes, conseguir un mayor control de la enfermedad, prolongar la supervivencia y mejorar la calidad de vida», ha subrayado la oncóloga.

«Conocer estas alteraciones puede cambiar por completo nuestra decisión terapéutica». Sin embargo, todavía existen desigualdades en el acceso a estas pruebas en España. Tal y como indica la Dra. Medina, «no todos los hospitales disponen de las mismas técnicas diagnósticas ni de la capacidad de realizar estudios moleculares completos, y en ocasiones los resultados no llegan con la rapidez necesaria para tomar decisiones terapéuticas». A su juicio, esta situación tiene que cambiar. «Debemos garantizar que todos los pacientes en los que está indicado un estudio molecular puedan acceder a él, independientemente de su hospital o comunidad autónoma, y que los resultados estén disponibles en el momento adecuado».

El acceso al diagnóstico molecular debe ser equitativo

Desde la perspectiva del paciente, es fundamental conocer las características moleculares de su tumor, ya que ponerle «nombre y apellidos» a la enfermedad es la llave para acceder a más opciones terapéuticas a través de la medicina de precisión, ha explicado Stephanie Oyonarte Da Rocha. Tal y como ha señalado la vocal de AEACaP, hoy en día, el cáncer de pulmón no se aborda como una única enfermedad, sino que cada paciente recibe tratamientos personalizados adaptados a la biología exacta de su tumor. En este contexto, los tratamientos personalizados actúan de forma mucho más selectiva contra las células tumorales y esto se traduce en una mayor eficacia clínica, menos efectos secundarios y la posibilidad de acceder a ensayos clínicos con fármacos innovadores.

En cuanto al acceso al diagnóstico molecular, la AEACaP ha destacado que para garantizar que sea equitativo y se haga a tiempo, es urgente conectar los centros más pequeños con hospitales de referencia mediante redes ágiles para el envío rápido de muestras sin desplazar al paciente, asegurar la aplicación real y homogénea de una cartera común de biomarcadores en todo el país para eliminar desigualdades.

Aunque todavía queda mucho por investigar y muchos desafíos por superar, «estamos viviendo una etapa esperanzadora desde el punto de vista científico», destaca la Dra. Medina. «Hoy contamos con herramientas que hace apenas unos años parecían impensables, y seguimos avanzando hacia tratamientos cada vez más personalizados y eficaces», concluye. Por su parte, la AEACaP considera que hablar abiertamente del cáncer de pulmón es la herramienta más eficaz para romper el silencio que lo rodea, derribar prejuicios y salvar vidas mediante la detección temprana. «Durante décadas, esta enfermedad ha cargado con un tabú social que no existe en otros tumores frecuentes, lo que ha frenado tanto la conversación pública como la empatía hacia quienes lo padecen», ha afirmado.