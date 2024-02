Madrid apoya dar solución a las guardias médicas de 24 horas pero «con un proyecto serio de Sanidad»

Fact checked

Las guardias médicas de 24 horas es hoy día un claro anacronismo sanitario, pero requiere cambios como en el Estatuto Marco, además de la complicidad y unidad de las comunidades autónomas. La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, apoya dar solución a esta situación de los médicos y sanitarios, pero ha censurado la actitud de la ministra de Sanidad, Mónica García, al anunciar esta reforma a través de redes sociales sin ningún tipo de contenido.

«Nuevamente, nos enteramos de ideas del Ministerio de Sanidad a través de un tuit en vez de canales oficiales, cuando el próximo día 29 tenemos todas las Comunidades un pleno de Recursos Humanos donde exponer estos criterios y debatirlos antes de anuncios con un claro autobombo. Sin embargo, veremos que nos cuentan y desde luego todo lo que sean mejoras y poner en valor a los profesionales sanitarios en Madrid vamos a estar alineados», señala Matute.

Sin embargo, ha puntualizado que esto no se debe hacer a golpe de pancarta sino con un estudio serio, profundo y «ver lo que plantean con una memoria económica y desde luego en coordinación con otros ministerios no vaya a pasar lo que ocurrió con las autobajas que fue una idea peregrina que la pararon en el Ministerio de Seguridad Social». Al mismo tiempo reconoce la consejera que no tienen ningún tipo de noticia sobre este posible cambio laboral y opina que es «una deslealtad Institucional porque cuando planteas cambios de calado debes plantearla junto a todos los consejeros para su debate».

En este sentido, Fátima Matute, se encuentra a la espera de lo que se plantee el próximo jueves a la espera de una memoria y entre todos los expertos comenzar a trabajar en esta mejora para todos los sanitarios.

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha asegurado que la propuesta del Ministerio de Sanidad sobre aprobar las autobajas de tres días como medida para desburocratizar y desgongestionar el sistema sanitario público ha sido «parada» por el Ministerio de Seguridad Social, aunque la ministra de Sanidad había asegurado hasta ahora que esa idea estaba «en conversaciones» con dicho Ministerio.

Médicos de varios puntos de España están denunciando, a través de ‘Change.org’, que el actual sistema sanitario les obliga a hacer jornadas de 24 horas seguidas, «poniendo en riesgo la vida de los pacientes».

Bajo el lema ‘No podemos más’, la petición cuenta con más de 45.000 firmas. «Llegas a urgencias. Estás muy grave y te ingresan en la UCI. Un médico tiene que tomar ya una decisión que supondrá que vivas o mueras. ¿Prefieres un médico despejado o uno que lleva 20 horas sin dormir?», pregunta Tamara Contreras, especialista en Cuidados Intensivos e impulsora de la petición de ‘Change.org’.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que espera acabar con las guardias de 24 horas de los profesionales sanitarios «a lo largo de esta legislatura», en el marco de la reforma del Estatuto Marco, ya que «representan un anacronismo».

Autobajas

El pasado 8 de enero, en pleno pico de infecciones por virus respiratorios, la ministra de Sanidad, Mónica García, anunció su intención de implantar las autobajas de tres días por enfermedad leve como medida para descongestionar la Sanidad pública. No obstante, casi tres meses después esta medida no ha salido a la luz y, de hecho, el Ministerio de Sanidad la eliminó del documento enviado a las CCAA el pasado 10 de enero destinado abordar la alta incidencia de virus respiratorios.

Sin embargo, hasta ahora no había noticias de que la medida haya sido descartada. La propia ministra Mónica García reconoció que se «habían iniciado conversaciones» con el Ministerio de Seguridad Social.

«Estamos en los primeros inicios de hablar de esta medida y de poder entendernos entre todos porque no solamente es competencia de este ministerio», expresaba la ministra. Por su parte, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sainz, cree que la ‘autobaja’ de Sanidad es una medida «compleja» y, el pasado 31 de enero, avanzó que se debatiría con patronal y sindicatos.