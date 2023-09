Fact checked

El suicidio, ponerle fin a tu propia vida, es una reacción trágica a situaciones de vida estresantes; más trágica aún porque el suicidio puede prevenirse. En el año 2023, más de 4.0000 personas murieron por suicidio en España, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El director clínico de RECURRA-GINSO, Javier Urra explica a los lectores de OKSALUD los motivos que lleva a una persona a suicidarse y por qué está creciendo entre los jóvenes.

En los últimos años, y debido a la pandemia, la tendencia al alza no dejaba dudas de una realidad denunciada por médicos, psicólogos y personal sanitario, tratando de poner el foco en un problema sanitario de primer orden. Pero el pasado 2022, se refleja un escenario aún más aterrador si cabe, puesto que entre los adolescentes, entre 15 y 19 años, se ha incrementado estos sucesos un 36%.

PREGUNTA.- Conocemos gracias a datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que el suicidio es la primera causa de muerte no natural en España pero, ¿cuáles son los motivos principales que llevan a una persona a suicidarse?

RESPUESTA.- Una persona se suicida generalmente por depresión. Si segmentamos por edades, los niños y los adolescentes se suicidan por sufrir acoso escolar, mientras que los adultos jóvenes por sentirse poco queridos, aislados, el haber hecho sufrir a los suyos o incluso por el consumo de drogas. En etapas más maduras, los fracasos económicos y la ludopatía. Finalmente, en la vejez, saber que la demencia senil avanza y que se va a perder la relación con la vida real.

P.- ¿Por qué el suicidio está creciendo en España? ¿Cuáles son las causas principales de este crecimiento?

R.- Una de las causas principales es porque desde la niñez educamos a nuestros hijos en la búsqueda de la felicidad cuando realmente debemos generar personas que se adapten a las adversidades, en lugar de quebrarse ante ellas. Si bien es cierto que España no es uno de los países con más muertes por suicidio, su número ha incrementado. Actualmente, fallecen tres veces más personas por esta causa que por accidentes de tráfico, por ejemplo.

P.- Si en tu entorno más cercano conoces a alguien que se está planteando suicidarse ¿qué se debe hacer en estos casos para evitar su muerte?

R.- Lo fundamental es conocer en qué punto se encuentra esa persona, si ya lo tiene muy decidido (con cuestiones como el día, el lugar, la forma…), todo esto pasa entonces por escucharle, estar a su lado y evitar instrumentos o situaciones de riesgo. Otro paso importante es ponerlo a disposición de un psiquiatra o psicólogo clínico, ya que puede recetar un antidepresivo, un ansiolítico o cualquier otro psicofármaco. Pero, después de eso, lo prioritario es encontrar una razón de vida para poder ‘reilusionarse’.

P.- Los jóvenes que sufren constantes etapas de cambios en su adolescencia ¿tienen una mayor probabilidad de plantearse suicidarse que un adulto?

R.- No, independientemente del caso, los jóvenes de 20 a 27 años se suicidan mucho más. Además, los adolescentes son más propensos a «pasar al acto», debido a que están en proceso de maduración y por tanto son más inestables. La diferencia con los adultos es que han aprendido que un día malo lo tiene cualquiera y que mañana podría ser mejor, o al contrario.

P.- En temas de prevención: ¿Cómo se puede evitar el suicidio juvenil? ¿Qué se debe hacer?

R.- Es algo que no se puede prevenir. Cabe intentar evitarlo cuando vemos que la persona afectada no queda con los amigos, que tiene desajustes en la alimentación y en el sueño, que hay dejadez en la vestimenta, en el aseo… En estos casos debemos informar a profesionales clínicos y como padres y amigos transmitir cariño, sin presionar a esa persona. Pero si no se consigue no es objetiva la culpabilidad. Al final, es una decisión personal y a veces multireincidente.

P.- Sabemos que la labor de un psicólogo es siempre muy importante pero, ¿en casos de suicido, qué papel tienen y cuánto de imprescindible es su labor?

R.- En primer lugar, hay que acudir a un psiquiatra para que pueda recetar ansiolíticos y antidepresivos, que en un primer momento son muy eficaces. Pero eso no cambia lo que debemos conseguir, que es reencontrar una relación con la vida. Ahí es donde se debe acudir a un psicólogo para iniciar psicoterapia; en donde todo se desvela y nada se juzga. Por otro lado, aunque el papel clínico es importante, no lo es menos el familiar y el amigo que acompaña y transmite un sentido a la vida.

P.- ¿Algún consejo o recomendación al respecto sobre este asunto?

R.- Los medios de comunicación deben de abordarlo, pero sin dar detalles de cómo se ha llevado a efecto y sí explicando las características que lo han propiciado, ya sea drogodependencia, fracasos económicos, sentirse solo, etc.