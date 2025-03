Fact checked

Investigadores de los grupos de Neurofarmacología de las Adicciones y los Trastornos Degenerativos (NEUROFAN) y de Regulación del Metabolismo (GESTOBES), de la Universidad CEU San Pablo, han descubierto que la ausencia de una proteína llamada pleiotrofina protege el cerebro contra los procesos neurodegenerativos causados por la obesidad y el deterioro cognitivo asociado. «Hemos observado que el consumo continuado de una dieta rica en grasas no sólo contribuye al desarrollo de obesidad, sino que acaba produciendo una neuroinflamación crónica que desencadena procesos neurodegenerativos que van acompañados de un declive cognitivo muy marcado. Sin embargo, en ausencia de la proteína pleiotrofina no se producen estas alteraciones cerebrales causadas por el consumo de la dieta rica en grasa», detalla Gonzalo Herradón, investigador principal del grupo NEUROFAN.

El trabajo ha sido publicado en la revista Neurobiology of Disease y reúne las evidencias que llevaron a los investigadores a confirmar esta proteína como nueva proteína clave en la neurodegeneración y la neuroinflamación característica de la obesidad producida por una dieta rica en grasa. «Resultó muy interesante observar que los animales carentes del gen de esta proteína no incrementan su peso corporal pese al alto porcentaje de grasas que ingieren. En consecuencia, no presentan los trastornos metabólicos característicos de la obesidad, lo que está relacionado con su protección frente a los procesos neurodegenerativos asociados», precisa Mª del Pilar Ramos, investigadora principal.

«Además, encontramos que la citada proteína restringe la formación y mantenimiento de la matriz que actúa como escudo protector de las neuronas, las redes perineuronales, lo que hace a estas células más vulnerables a la neurodegeneración», detalla el profesor Herradón.

Este hallazgo ha sido fruto de varios proyectos de investigación financiados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades; la Comunidad de Madrid; la Fundación Universitaria San Pablo CEU y Banco Santander, gracias a los cuales se ha podido dar un primer paso para el desarrollo de tratamientos que eviten los problemas cerebrales asociados a enfermedades metabólicas, como la obesidad o la diabetes. En este sentido, el grupo NEUROFAN, en colaboración con los grupos de investigación GESTOBES y PROLIGAR (Diseño y Síntesis de Fármacos), lleva años estudiando cómo ejerce sus funciones la proteína en cerebro y otros órganos como el hígado y el páncreas.

Los autores destacan que «es posible proponer el bloqueo farmacológico de la pleiotrofina como nueva estrategia terapéutica en la prevención de enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer y otras demencias asociadas a trastornos metabólicos como la obesidad». En este sentido, durante los últimos años, un hito significativo para el grupo ha sido el desarrollo de nuevos compuestos reguladores de la actividad. «Estos resultados podrían ser el origen del descubrimiento de nuevos fármacos activos en enfermedades neurodegenerativas y en trastornos metabólicos como la obesidad y la diabetes», explica Herradón.