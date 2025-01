Fact checked

La atracción por parejas más jóvenes es un fenómeno que, lejos de estar limitado por cuestiones culturales o de género, parece ser una constante que atraviesa diferentes grupos sociales y edades. Investigaciones recientes han revelado que tanto hombres como mujeres tienden a sentirse atraídos por parejas más jóvenes, y esta preferencia puede estar vinculada con ciertos beneficios emocionales y psicológicos.

Contrario a la creencia popular de que los hombres son los principales interesados en parejas más jóvenes, estudios han demostrado que las mujeres también muestran la misma inclinación hacia este tipo de relaciones. Si bien las motivaciones pueden variar ligeramente entre géneros, la tendencia general apunta a que la juventud está asociada con vitalidad, energía y una perspectiva fresca de la vida, características que resultan atractivas para ambos sexos.

Tanto los hombres como las mujeres se sienten atraídos por parejas más jóvenes, se den cuenta o no, según concluye un estudio de la Universidad de California Davis (Estados Unidos), sobre 4.500 citas a ciegas de personas que buscaban una pareja a largo plazo. El trabajo se publica en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

«Después de una cita a ciegas, los participantes se sintieron ligeramente más atraídos por parejas más jóvenes, y esta tendencia fue igualmente cierta para hombres y mujeres», clarifica Paul Eastwick, profesor de psicología de UC Davis y autor principal del estudio. «Esta preferencia por la juventud entre las mujeres resultará chocante para muchas personas, porque en las parejas mixtas, los hombres tienden a ser mayores que las mujeres.

Además, las mujeres generalmente dicen que prefieren parejas mayores», reflexiona Eastwick. «Pero las preferencias de las mujeres en las citas en sí mismas revelaron algo completamente diferente».

Este estudio abarcó un rango de edad diverso, con participantes de entre 22 y 85 años. Es la primera investigación que examina el vínculo entre la edad de la pareja y el deseo romántico en una cita a ciegas entre personas que buscan una pareja a largo plazo.

Los investigadores analizaron los datos de más de 6.000 participantes a los que la empresa de búsqueda de pareja Tawkify les había ofrecido citas a ciegas. La mitad de los participantes eran hombres y la otra mitad, mujeres, y la mayoría de ellos tenían citas mixtas. Más de la mitad eran blancos y el resto pertenecía a varias razas y etnias.

Al responder las preguntas de la encuesta, la mayoría informó tener un límite de edad máximo para las citas que preferían, pero el límite de edad informado por los propios participantes no tuvo ninguna influencia en las elecciones reales de los participantes.

Igualmente, los investigadores analizaron si las mujeres con mayores ingresos podrían inclinarse a elegir una pareja más joven. Algunas de las mujeres del estudio eran bastante ricas.

Sin embargo, hubo muy poca evidencia de que los ingresos (ya sean los de sus citas o los propios) influyeran en la (leve) preferencia de estas mujeres por la juventud, dijeron los investigadores. El estudio tampoco analizó si la atracción romántica en una primera cita conducía a relaciones más duraderas.

«Estos hallazgos sugieren que los hombres y las mujeres encuentran a la juventud (un poco) más atractiva en el contexto de atracción inicial, ya sea que lo sepan o no», finaliza Eastwick.

Beneficios psicológicos y emocionales

La relación con una pareja más joven puede proporcionar una renovación emocional que impacta positivamente en la autoestima y el bienestar general. Para muchos, estar con alguien más joven estimula el entusiasmo por la vida, fomenta la exploración de nuevas actividades y refuerza la confianza personal. Este efecto puede ser especialmente significativo en etapas donde las personas sienten que su vida ha entrado en una rutina o cuando enfrentan crisis relacionadas con la edad.

Desde una perspectiva psicológica, la dinámica de una relación con una pareja más joven puede desafiar creencias arraigadas y promover la flexibilidad mental. La adaptación a intereses, perspectivas y estilos de vida diferentes contribuye al crecimiento personal y a la apertura hacia nuevas formas de pensar.

Percepciones culturales

Aunque esta preferencia es común, no está exenta de críticas o prejuicios culturales. La sociedad a menudo juzga más severamente a las mujeres que optan por parejas más jóvenes, mientras que a los hombres en situaciones similares se les suele percibir de manera más favorable. Este doble estándar está comenzando a desmoronarse a medida que crece la comprensión de que las relaciones deben basarse en la conexión emocional y la compatibilidad, más allá de las diferencias de edad.

El rol de atracción

Según estudios psicológicos, la atracción hacia parejas más jóvenes también tiene raíces evolutivas. En el caso de los hombres, la juventud suele asociarse con fertilidad y salud, mientras que en las mujeres, un hombre joven puede representar vigor y capacidad para adaptarse a los desafíos modernos. Sin embargo, más allá de estas explicaciones biológicas, las relaciones modernas también se fundamentan en la conexión emocional, la comunicación y los intereses comunes.

Más allá de las preferencias por parejas más jóvenes, lo esencial en cualquier relación es la calidad de la conexión y el respeto mutuo. Aunque los beneficios emocionales y psicológicos pueden ser un atractivo inicial, el verdadero éxito de estas relaciones radica en el entendimiento, la confianza y el compromiso entre las personas involucradas.

La atracción por parejas más jóvenes es un fenómeno complejo que combina factores biológicos, psicológicos y sociales. Lo importante es reconocer que, más allá de la edad, las relaciones saludables aportan beneficios emocionales significativos que enriquecen la vida de quienes las comparten.