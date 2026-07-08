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El pescado threadfin, conocido en español como pez hilo, es una especie muy apreciada en diversas zonas del sudeste asiático por la calidad de su carne y por su importancia dentro de la gastronomía local. En la localidad costera de Tak Bai, situada en el sur de Tailandia, este pescado se ha convertido en uno de los productos más representativos de la pesca artesanal. Su sabor delicado, su textura firme y la estrecha relación que mantiene con los ecosistemas de estuarios y manglares hacen que sea un alimento especialmente valorado tanto por los habitantes de la zona como por los visitantes interesados en descubrir la cocina tradicional de la región.

Aunque para muchos europeos el nombre threadfin resulta todavía desconocido, se trata de un grupo de peces marinos pertenecientes a la familia Polynemidae, caracterizados por poseer unos largos filamentos sensoriales que nacen bajo sus aletas pectorales y que utilizan para detectar alimento sobre los fondos arenosos y fangosos. En Tak Bai, donde confluyen aguas dulces y saladas cerca de la frontera entre Tailandia y Malasia, estas especies encuentran un hábitat ideal para desarrollarse. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) destaca la importancia de los peces costeros para la seguridad alimentaria y el mantenimiento de las economías pesqueras locales, mientras que el Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) subraya la necesidad de proteger los ecosistemas marinos que sustentan este tipo de especies.

¿Qué es el pescado threadfin o pez hilo?

El término threadfin hace referencia a varias especies pertenecientes a la familia Polynemidae. Su nombre inglés significa literalmente «aleta con hilos», una descripción muy acertada debido a los largos apéndices que sobresalen de sus aletas pectorales.

«Estos filamentos contienen numerosas terminaciones nerviosas capaces de detectar pequeños crustáceos, moluscos y otros organismos ocultos bajo la arena o el barro», mencionan los expertos.

Dependiendo de la especie, el pez hilo puede alcanzar tamaños muy diferentes. Algunos ejemplares apenas superan los 30 centímetros, mientras que otros llegan fácilmente al metro de longitud. Su cuerpo suele ser alargado, de color plateado y con reflejos dorados o grisáceos que facilitan su camuflaje en aguas poco profundas.

¿Por qué el pescado threadfin de Tak Bai es tan conocido fuera de España?

Tak Bai se encuentra en una zona donde los ríos desembocan en el mar formando amplios estuarios rodeados de manglares. Estas condiciones crean uno de los entornos más favorables para el desarrollo del pez hilo.

Los pescadores locales capturan tradicionalmente estos peces mediante técnicas artesanales que respetan los ciclos naturales y permiten conservar la calidad del producto. Una vez desembarcado, el pescado suele venderse fresco en los mercados de la región o utilizarse para preparar recetas tradicionales.

Además de su importancia económica, el threadfin forma parte del patrimonio culinario de Tak Bai. Su carne blanca, con pocas espinas y un sabor suave, resulta muy versátil para diferentes elaboraciones.

¿Cuáles son las características de este pescado?

Una de las características más llamativas del threadfin son sus largos filamentos táctiles. Estos funcionan como auténticos sensores que le permiten localizar alimento incluso cuando la visibilidad es reducida por el sedimento.

Su alimentación está compuesta principalmente por pequeños peces, camarones, cangrejos y otros invertebrados marinos. Gracias a ello desempeña un papel importante dentro de la cadena alimentaria de los ecosistemas costeros.

Generalmente habita aguas cálidas, fondos arenosos y desembocaduras de ríos, aunque algunas especies también pueden encontrarse mar adentro durante determinadas etapas de su ciclo vital.

El valor gastronómico del pescado threadfin

La cocina del sur de Tailandia concede un lugar destacado al pez hilo debido a la calidad de su carne. Su textura firme permite cocinarlo a la plancha, al vapor, frito o en curris sin que pierda consistencia.

Muchos cocineros destacan que absorbe muy bien los sabores de las especias, las hierbas aromáticas y las salsas tradicionales elaboradas con leche de coco, lima o chile. También es habitual prepararlo entero para conservar todos sus jugos.

Desde el punto de vista nutricional, el threadfin aporta proteínas de alto valor biológico y contiene minerales como fósforo, selenio y potasio, además de grasas saludables presentes en numerosos pescados marinos.

La importancia de conservar su hábitat

El futuro del pescado threadfin depende directamente de la conservación de los manglares, estuarios y zonas costeras donde vive. Estos ecosistemas funcionan como áreas de reproducción y crecimiento para numerosas especies marinas.

Dónde comer los mejores pescados

Los espetos de Molino de Pez

Familia La Ancha es uno de los referentes de la restauración madrileña que, además, lo es de la restauración barcelonesa. Molino de Pez, uno de sus restaurantes, destaca por sus brasas, y especialmente ahora los jueves dan los famosos espetos, en este caso, el de parpatana de atún, el de pargo roteño con asadillo de pimientos y el de chipirón.

Besta y su caballa

Aquí destacan muchos platos como la caballa soasada con piparra, aceituna y ancho, ideal para el verano.

Purobeach: la terraza con los mejores pescados

La terraza del Hilton Diagonal Mar tiene un tesoro. Una cocina excepcional y una piscina abierta a los ciudadanos.

Y los mejores pescados: tuna tataki con ajoblanco, lima y soja, gamba roja con mantequilla marrón, ajo y hierbas o lubina a la sal con cítricos, hierbas, hinojo y naranja sanguina.