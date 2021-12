El doctor François Peinado es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid (Hospital Universitario 12 de Octubre) y especialista en Urología por el Hospital de La Princesa de Madrid. Doctor en Medicina (cum laude) por la Universidad Autónoma de Madrid, profesor de Urología de la Universidad Europea de Madrid y jefe de Servicio de Urología del Complejo Hospitalario Ruber Juan Bravo 39, en Madrid, desde el año 2014. Es conferenciante sobre salud sexual del varón, enfermedades de la próstata y patologías del pene.

PREGUNTA.- ¿Qué es el VPH (virus del papiloma humano) y cuántos tipos hay?

RESPUESTA.- Los papilomavirus humanos (VPH) son la causa de infección vírica más común del aparato reproductor. La mayoría de las mujeres y los hombres sexualmente activos contraerán la infección en algún momento de su vida, y algunas personas pueden tener infecciones recurrentes. Hay aproximadamente más de 100 tipos de infección por el HPV y se han identificado, al menos, 40 tipos de virus HPV que pueden infectar el área genital. En las mujeres, la repercusión de esta infección es absolutamente diferente que en el hombre porque algunos serotipos de HPV están relacionados con el cáncer de cuello uterino.

P.- La infección por VPH es la ETS más frecuente en el mundo. ¿Qué incidencia tiene?

R.- Puede afectar entre el 1-2% de la población sexualmente activa. Por lo general, la transmisión más común es por vía sexual. La mayoría de las personas han estado infectadas en cuanto hayan tenido varias parejas sexuales. En las personas, el HPV es causante de las verrugas genitales, pero sólo un pequeño porcentaje que adquieren la infección tendrá verrugas.

P.- La mayoría de los casos se dan poco después del inicio de la vida sexual. ¿Es necesaria una relación con penetración?

R: Evitar la transmisión del VPH es muy difícil y en la mayoría de los casos se produce por el contacto directo de piel a piel. Los VPH se transmiten por vía sexual, pero, efectivamente, no es necesario que haya una relación sexual con penetración para que se produzca la transmisión. El contacto directo con la piel de la zona genital es un modo de transmisión reconocido.

P.- ¿Cuáles son los factores de riesgo?

R.- Los factores de riesgo son tener múltiples parejas sexuales, la edad temprana de inicio de relaciones sexuales y lógicamente haber tenido parejas sexuales con el VPH.

P.- ¿Podemos asociar VPH a relación extraconyugal?

R.-Es típico en nuestras consultas que un hombre acuda porque a su pareja se le ha diagnosticado de HPV en las revisiones ginecológicas y se produce en algunas ocasiones la sospecha totalmente infundada de una relación extraconyugal.

P.- ¿Cómo evitar el VPH?

R.- La abstención de actividad sexual es el método más fiable para evitar la infección genital por el HPV. Las personas pueden reducir la probabilidad de infección mediante la utilización de preservativos y limitando el número de parejas sexuales, aunque las zonas de piel no protegidas como son el pubis, escroto, ingle pueden infectarse.

P.- Muy brevemente, ¿en qué consiste el tratamiento?

R.- La mayoría de las infecciones por el HPV son autolimitadas y asintomáticas o subclínicas. Menos del 10% de los individuos infectados tienen lesiones visibles. Aproximadamente el 90% de las infecciones por VPH no causan ningún problema y son eliminadas por el organismo en dos años. Sin embargo, el tratamiento es necesario cuando la infección por HPV se manifiesta como verrugas anogenitales. De las opciones de tratamiento disponibles, sólo el tratamiento quirúrgico tiene una tasa de eliminación primaria cercana al 100%. Actualmente no hay ninguna prueba aprobada para el VPH en los hombres. No se recomienda la realización de pruebas de rutina para detectar el VPH o la enfermedad relacionada con el HPV en los hombres. Se debe realizar un examen físico para identificar las lesiones del HPV. En líneas generales, el tratamiento del HPV se dirige a las verrugas genitales o en el caso de las mujeres, a lesiones patológicas o precancerosas.

P.- ¿Qué papel juega la vacunación?

R. La vacunación contra el VPH reducirá de forma drástica esta patología en los próximos años. Es importante fomentar la vacunación del VPH en jóvenes, tanto hombres como mujeres, para reducir la tasa de infección.