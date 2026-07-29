Fernando Simón, ‘gurú’ del covid, favorito de Mónica García para dirigir la Agencia de Salud Pública de Zaragoza

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La futura Agencia Estatal de Salud Pública, cuya sede estará en Zaragoza, nace con el objetivo de reforzar la vigilancia epidemiológica y mejorar la respuesta de España ante futuras crisis sanitarias. Sin embargo, antes incluso de iniciar su actividad, el organismo ya se encuentra rodeado de debate por la posible candidatura de Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y uno de los rostros más visibles y criticados de la gestión de la pandemia de la covid.

En marzo de 2025, Simón confirmó públicamente que estudiaba presentarse para dirigir la nueva Agencia, aunque condicionó su decisión a que el proceso de selección fuese «absolutamente transparente», basado en criterios técnicos y científicos y no mediante una designación política. Su nombre vuelve ahora a cobrar fuerza tras el anuncio del Gobierno de que Zaragoza albergará la sede del nuevo organismo.

La creación de la Agencia Estatal de Salud Pública fue una de las grandes promesas surgidas tras la pandemia. Aunque la Ley General de Salud Pública de 2011 ya contemplaba un organismo similar, nunca llegó a ponerse en marcha. Fue la crisis sanitaria provocada por el coronavirus la que reactivó el proyecto, impulsado finalmente mediante la Ley 7/2025 con la intención de mejorar la coordinación entre administraciones, reforzar la vigilancia epidemiológica y preparar al país para futuras emergencias sanitarias.

No obstante, la figura de Fernando Simón continúa generando un intenso debate político. Durante la pandemia fue el principal portavoz técnico del Gobierno y participó diariamente en la comunicación de las decisiones sanitarias adoptadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Su gestión recibió fuertes críticas de partidos de la oposición, asociaciones de víctimas y diversos colectivos por la evolución de la pandemia y algunas decisiones adoptadas durante aquellos meses.

Uno de los episodios más controvertidos fue la polémica sobre el denominado «comité de expertos». Durante la desescalada de 2020, el Gobierno sostuvo que las decisiones sobre el avance de las provincias entre fases se apoyaban en criterios técnicos y en un comité de especialistas. Sin embargo, tras diversas solicitudes de transparencia y resoluciones, el Ejecutivo aclaró que no existía un comité formal con una composición identificable, sino que las decisiones se sustentaban en informes técnicos elaborados por responsables del Ministerio de Sanidad y otros organismos públicos. Aquella controversia alimentó durante meses el enfrentamiento político sobre la gestión de la pandemia.

La propia creación de la Agencia tampoco estuvo exenta de dificultades. El proyecto sufrió varios retrasos parlamentarios antes de su aprobación definitiva y llegó a decaer temporalmente en el Congreso durante su tramitación, obligando al Gobierno a reiniciar parte del procedimiento legislativo hasta culminar la creación del organismo.

Ahora, con la Agencia Estatal de Salud Pública ya constituida y Zaragoza elegida como sede, el futuro director será una de las primeras decisiones estratégicas del nuevo organismo. Si finalmente Fernando Simón formaliza su candidatura, el proceso volverá a situar en el centro del debate el balance de la pésima gestión del covid y el perfil que debe liderar la institución encargada de preparar a España frente a las próximas amenazas para la salud pública.

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