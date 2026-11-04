Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Novartis presentó resultados positivos de los ensayos pivotales de fase III REMODEL-1 y REMODEL-2 en esclerosis múltiple recurrente (EMR) con remibrutinib, un inhibidor oral altamente selectivo y potente de la tirosina quinasa de Bruton (BTK). El tratamiento demostró superioridad frente a teriflunomida en el control de los brotes y un retraso clínicamente relevante en la progresión de la discapacidad, sin que se identificaran señales de seguridad hepática.

«Los resultados de los ensayos REMODEL mostraron que el tratamiento, administrado por vía oral, redujo significativamente la actividad de los brotes y mostró un efecto clínicamente relevante sobre la progresión confirmada de la discapacidad en personas con esclerosis múltiple recurrente», afirmó el profesor Dr. Heinz Wiendl, profesor de Neurología y director del Departamento de Neurología y Neurofisiología del Centro Médico de la Universidad de Friburgo. «A medida que los objetivos del tratamiento de la EM evolucionan más allá del control de los brotes, estos resultados de eficacia, junto con el perfil de seguridad favorable, sugieren que el fármaco tiene el potencial de ofrecer una opción terapéutica relevante y diferenciada para las personas que viven con EMR.»

El tratamiento redujo la tasa anualizada de brotes (TAB), el objetivo principal de ambos ensayos, frente a teriflunomida (REMODEL-1: 0,073 frente a 0,112; REMODEL-2: 0,080 frente a 0,116). Las reducciones relativas fueron estadísticamente significativas y clínicamente relevantes, del 35,2% y el 31,2%, respectivamente, con una tasa equivalente a aproximadamente un brote cada 13 años.

El fármaco mostró un retraso clínicamente relevante en la progresión de la discapacidad, con una reducción del 29,2% del riesgo de progresión confirmada de la discapacidad a 6 meses (6mCDP), con significación nominal, y una tendencia positiva concordante de reducción del 20,5% en la progresión confirmada de la discapacidad a 3 meses (3mCDP). Más del 92% de los pacientes tratados con el fármaco permanecieron libres de progresión de la discapacidad durante 24 meses, evaluada mediante 6mCDP.

Además de los resultados de eficacia, no se identificaron señales de seguridad hepática, incluidos casos que cumplieran los criterios de la ley de Hy, que se han notificado en otros programas de desarrollo de inhibidores de BTK en fases avanzadas. En ambos ensayos, los pacientes tratados con el fármaco presentaron menos elevaciones de las enzimas hepáticas en todos los umbrales analizados.

Se observaron valores de alanina aminotransferasa (ALT) superiores a tres veces el límite superior de la normalidad en el 2,0% de los pacientes tratados con el fármaco, frente al 7,4% con teriflunomida; la tasa con el tratamiento estudiado se situó en el rango observado en los grupos placebo de ensayos previos en EMR.1,7,9-13. En los análisis combinados, las suspensiones del tratamiento por acontecimientos adversos (AA) fueron casi un 50% menos frecuentes con el fármaco estudiado que con teriflunomida (3,1% frente a 5,8%).

Este tratamiento es un inhibidor oral, covalente y altamente selectivo de BTK que bloquea esta vía de señalización, reduciendo la activación de las células B y de las células inmunitarias innatas para modular las redes de regulación inmunitaria y la neuroinflamación asociada. Diseñado para modular la señalización de BTK sin depleción crónica de células B, el tratamiento representa un enfoque diferenciado de regulación inmunitaria.2,14 En estudios preclínicos, el fármaco mostró la mayor selectividad por BTK entre los inhibidores de BTK evaluados.

«Novartis cuenta con una trayectoria de dos décadas en el desarrollo de terapias para la esclerosis múltiple y sigue impulsando la innovación para las personas que viven con esta enfermedad», afirmó Shreeram Aradhye, presidente de Desarrollo y director médico de Novartis. «Los resultados de los ensayos de fase III REMODEL refuerzan nuestra confianza en este tratamiento y en su potencial para ampliar las opciones terapéuticas de las personas que viven con EMR. Al combinar una alta eficacia con un perfil de seguridad favorable mediante un mecanismo selectivo, el fármaco tiene el potencial de contribuir al manejo de la enfermedad a largo plazo sin depleción crónica de células B y de redefinir las posibilidades de tratamiento a lo largo de la evolución de la EM».

Esclerosis múltiple

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad inflamatoria crónica del sistema nervioso central caracterizada por la destrucción de la mielina y el daño axonal en el cerebro, los nervios ópticos y la médula espinal. La EM afecta a casi 3 millones de personas en todo el mundo y puede clasificarse en tres tipos principales: esclerosis múltiple secundaria progresiva no activa (EMSP no activa), esclerosis múltiple primaria progresiva (EMPP) y esclerosis múltiple recurrente (EMR).

La EMR es la forma más común e incluye el síndrome clínicamente aislado (SCA), la esclerosis múltiple remitente-recurrente (EMRR) y la esclerosis múltiple secundaria progresiva activa (EMSP activa). Las distintas formas de EM se distinguen por cómo se presenta y progresa la enfermedad, en particular por la presencia de brotes, el empeoramiento de la discapacidad con el tiempo o una combinación de ambos.