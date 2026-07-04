Los expertos en salud coinciden: ésta es la postura que aumenta la fuerza muscular, mejora la movilidad y sólo te lleva un minuto al día

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Moverse es una parte esencial de una vida saludable. Nuestro cuerpo está diseñado para caminar, estirarse, agacharse y cambiar de postura con frecuencia, pero el estilo de vida actual nos lleva a pasar muchas horas sentados, lo que puede generar rigidez muscular, molestias articulares y una disminución de la movilidad. Tenemos la postura que aumenta la fuerza muscular.

Así incorporar movimientos naturales en la rutina diaria ayuda a mantener las articulaciones saludables, fortalecer los músculos y prevenir dolores asociados con el sedentarismo. Una de las posturas más beneficiosas para el cuerpo es estar en cuclillas. Andrés Zamora, fisioterapeuta de la Clínica Trana, explica que desde la fisioterapia, la utilizamos para mejorar la movilidad de caderas y tobillos, pero además es una excelente forma de relajar el suelo pélvico.

La postura que aumenta la fuerza muscular

Aunque muchas personas la consideran un ejercicio, en realidad es una postura funcional que el ser humano ha utilizado durante miles de años para descansar, trabajar o realizar actividades cotidianas. Practicarla de forma regular puede mejorar la movilidad, favorecer una mejor alineación corporal y contribuir al bienestar físico en general.

Los beneficios de la postura que aumenta la fuerza muscular

Mejora la movilidad de caderas, rodillas y tobillos

Uno de los principales beneficios de la postura en cuclillas es que aumenta la movilidad de las principales articulaciones del tren inferior. Mantener esta posición de manera controlada ayuda a mejorar el movimiento de las caderas, rodillas y tobillos, favoreciendo una mayor flexibilidad y funcionalidad en las actividades diarias. Además, David Terapeuta asegura que actúa “reduciendo dolores y lesiones”.

Fortalece los músculos de las piernas

Permanecer en cuclillas activa músculos importantes como los cuádriceps, glúteos, isquiotibiales y pantorrillas. Con el tiempo, esta activación favorece una mayor fuerza y resistencia muscular, fundamentales para mantener la estabilidad y prevenir lesiones.

Relaja la zona lumbar

Al adoptar una postura en cuclillas con una buena técnica, la espalda baja puede experimentar una sensación de alivio gracias a la descompresión de la región lumbar y al estiramiento de diferentes grupos musculares.

«Libera de presión toda la parte baja de la espalda», asegura David Terapeuta. Esto puede contribuir a disminuir la tensión acumulada después de una jornada sedentaria.

Favorece una postura corporal más natural

La postura que aumenta la fuerza muscular promueve una correcta alineación de la columna vertebral cuando se realiza adecuadamente. Además, fortalece los músculos encargados de mantener una buena postura, ayudando a reducir los efectos negativos de permanecer sentado durante largos periodos.

Mejora el equilibrio y la estabilidad

Mantener el equilibrio en esta posición requiere la participación de los músculos estabilizadores del cuerpo. Practicar la postura con frecuencia ayuda a desarrollar una mejor coordinación, control corporal y estabilidad durante el movimiento.

Favorece la flexibilidad muscular

La postura en cuclillas genera un estiramiento suave en la parte posterior de las piernas, los tobillos y la región de las caderas. Esto ayuda a disminuir la rigidez muscular y facilita la realización de otros movimientos cotidianos o deportivos.

Mejora la circulación

Al movilizar las piernas y cambiar de posición con respecto al sedentarismo, la postura en cuclillas favorece el flujo sanguíneo en las extremidades inferiores. Esto puede ayudar a reducir la sensación de pesadez en las piernas después de permanecer mucho tiempo sentado.

Mejora la funcionalidad en las actividades diarias

Agacharse para recoger un objeto, jugar con los niños, realizar tareas del hogar o practicar deportes requiere una buena movilidad y fuerza. La postura en cuclillas ayuda a desarrollar estas capacidades, haciendo que los movimientos cotidianos sean más seguros y eficientes.

El paso a paso para hacer la postura en cuclillas

Colócate de pie con los pies separados aproximadamente al ancho de los hombros. Gira ligeramente las puntas de los pies hacia afuera si lo necesitas para mayor comodidad. Mantén la espalda recta y el pecho abierto durante todo el movimiento. Flexiona lentamente las rodillas mientras llevas las caderas hacia abajo y hacia atrás. Baja hasta donde tu movilidad lo permita sin sentir dolor. Procura mantener los talones apoyados sobre el suelo. Junta las palmas de las manos frente al pecho o apóyalas sobre las rodillas para mantener el equilibrio. Respira de forma lenta y profunda mientras permaneces entre 20 y 60 segundos en la posición. Luego activa las piernas y elévate lentamente hasta quedar nuevamente de pie.

Consejos para practicar la postura que aumenta la fuerza muscular