Europa se pone seria y carga contra la desigualdad del tratamiento de cáncer en la UE

Tan solo el 28% de las terapias oncológicas recomendadas por la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO, por sus siglas en inglés) cuentan con financiación completa en España. Una cifra que ha bajado respecto al último trimestre de 2022, cuando el porcentaje de medicamentos financiados era del 30%, y ha llevado a España a perder posiciones respecto al resto de países europeos en el acceso a los tratamientos oncológicos, bajando de una valoración de 55 puntos a 48 sobre 100.

Bajo este prisma y las críticas conjuntas de otros países de la Unión, Europa se ha puesto en su lugar y ha cargado contra la desigualdad del tratamiento de cáncer en la UE. No es ni ético ni normal, aseguran desde diferentes asociaciones y fundaciones españolas, que en nuestro país se tenga disposición de un 40% menos que en Alemania de tratamientos contra el cáncer.

El presidente de la subcomisión de Salud del Parlamento Europeo, Bartosz Arlukowicz, ha puesto de manifiesto la «desigualdad» que existe en torno al tratamiento de cáncer en la Unión Europea, durante unas jornadas celebradas en el Parlamento Europeo.

«La Comunidad Europea moderna dinámica no debería permitir estas desigualdades. Hay que crear un sistema europeo en el que ningún paciente deje de tener acceso a la atención y a la innovación oncológica, ya que es vital para su supervivencia», ha indicado durante la jornada European Beating Cancer Plan: Implementation in the Member States, organizada por la Fundación ECO, con colaboración del Grupo del Partido Popular Europeo (EPP Group).

Ante este contexto, «es preciso desarrollar una hoja de ruta que nos permita buscar la mejor atención para los pacientes oncológicos, independientemente del lugar geográfico donde se encuentren. Pues ellos son nuestro ‘leitmotiv’. Para alcanzar este objetivo, urge poner en marcha un planteamiento estratégico armonizado en torno a tres grandes ejes: prevención, diagnóstico precoz y acceso a todo tipo de innovación», ha asegurado el vicepresidente de la Fundación ECO y jefe del Servicio de Oncología Médica en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Jesús García-Foncillas.

«Prevención y diagnóstico precoz»

Durante la jornada, expertos también han reclamado al Gobierno español que incluya al cáncer como una de las prioridades en la agenda para la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea, durante el segundo semestre de 2023.

«La prevención y diagnóstico precoz, la atención a pacientes con cáncer y la investigación son tres ejes clave que España debe contemplar, en torno al cáncer, en su Presidencia del Consejo de la UE», ha señalado el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer, Ramón Reyes.

Asimismo, también ha destacado la iniciativa del Gobierno español «declarando Acontecimiento de Especial Interés Público Todos Contra el Cáncer que tiene como objetivo crear un movimiento social para involucrar a todos los agentes sociales para alcanzar, en el 2030, el 70 por ciento de supervivencia y conseguir disminuir el impacto del cáncer, garantizando la supervivencia de muchos pacientes y mejorando su calidad de vida».

Presidencia española en la UE

En este sentido, la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha solicitado al Gobierno que priorice la lucha contra el cáncer en la agenda para la inminente Presidencia española, con el firme propósito de conseguir la implementación del Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer en todos los Estados miembro.

Un propósito que también han apoyado los europarlamentarios Margarita de la Pisa y Nicolas Casares. «No puede haber una presidencia española sin tener en cuenta al cáncer», ha indicado Casares.

Por su parte, los especialistas internacionales han insistido en la importancia de que la puesta en marcha de centros de alta complejidad para el cáncer vaya acompañada de la creación e impulso de redes que permitan trabajar conjuntamente, compartir experiencias y mejorar las prácticas asistenciales.

«Que se ponga en marcha, al menos, un centro de referencia en cada Estado miembro, a partir de la realidad regional y local. De modo que, entre los 27 Estados miembro, a través de estos Centros, puedan trabajar en red y compartir experiencia,; siempre integrando la perspectiva del paciente», ha explicado el Chief Executive Officer en la National Comprehensive Cancer Network (NCCN), Robert Carlson.