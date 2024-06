El EHA 2024 se centrará en las innovaciones terapéuticas en hematología

Fact checked

Madrid es el epicentro de la investigación en hematología con la celebración del European Hematology Association Annual Congress (EHA 2024), una cita anual que espera reunir a más de 12.000 especialistas, investigadores y profesionales de diferentes países para compartir los últimos avances y resultados de los estudios más destacados de distintas patologías hematológicas, como leucemia, linfoma o mieloma, así como otras enfermedades de la sangre.

Un encuentro que es importante no solo para los profesionales de la hematología, sino también para los pacientes, según destacaron sus impulsores.

Las neoplasias hematológicas afectan a millones de personas en todo el mundo y muchas de ellas no cuentan con opciones terapéuticas eficaces o no llegan a tiempo, impactando negativamente en la calidad de vida de las personas que las padecen y su entorno. En este contexto, los avances médicos y la agilidad en el acceso a los mismos son importantes para responder a las necesidades no cubiertas de las personas que conviven con estas patologías.

Importantes resultados

Sin ir más lejos, la compañía dedicada a la oncología BeiGene aprovechará EHA para compartir nuevos datos «sobre nuestro portfolio y medicamentos en desarrollo para tratar distintos cánceres de la sangre. Un total de 28 abstracts han sido aceptados, entre ellos cuatro presentaciones orales. Estas actualizaciones en EHA24 remarcan nuestro continuo compromiso para abordar las necesidades de los pacientes», afirma Cristina Bas, directora médico de BeiGene para España y Portugal.

«De forma concreta, presentaremos datos actualizados de estudios de hematología con diferentes medicamentos de descubrimiento y desarrollo interno en patologías como leucemia linfocítica crónica (LLC) y linfoma linfocítico de células pequeñas (LLCP), macroglobulinemia de Waldenstrom, linfoma de células del manto, linfoma folicular, linfoma de la zona marginal, mieloma múltiple y leucemia mieloide aguda», añade.

Hasta la fecha, la compañía ha ofrecido una respuesta eficaz y ágil a los pacientes españoles con macroglobulinemia de Waldenström, leucemia linfocítica crónica y linfoma de zona marginal gracias a zanubritinib; y espera poder hacerlo muy pronto para más pacientes con otros tipos de neoplasias de células B.

Por su parte, el tratamiento de la leucemia mieloide crónica en pacientes recién diagnosticados también contará con nuevos avances de la mano de Novartis con asciminib. El mecanismo de acción de esta terapia es la primera novedad terapéutica desde la llegada de los inhibidores de la tirosina quinasa, hace más de 20 años, ofreciendo importantes ventajas y un equilibrio entre eficacia y tolerabilidad superior en el manejo de esta enfermedad crónica a largo plazo.

En este sentido, Lupe Martínez, directora médica de Novartis, explica que «hace 20 años cambiamos radicalmente el pronóstico de la leucemia mieloide crónica y queremos seguir transformando el tratamiento de la enfermedad ofreciendo nuevas alternativas que no solo mejoren la eficacia, sino también la calidad de vida».

La compañía no sólo ha querido dar un paso más con asciminib, también presentará nuevos datos de iptacopan, la primera monoterapia oral para pacientes con hemoglobinuria paroxística nocturna que tienen anemia hemolítica, que demuestra mejoras significativas en los niveles de hemoglobina, reduciendo la necesidad de transfusiones de sangre.

Janssen, de Johnson & Johnson, dará a conocer los últimos datos el mieloma múltiple de diagnóstico reciente en candidatos a trasplante. Según los resultados compartidos en el último congreso internacional de oncología, su estudio de fase 3 muestra una profundización de las respuestas y una negatividad sostenida de la enfermedad residual mínima (ERM). «La negatividad de la ERM es una medida importante para predecir la supervivencia libre de progresión a largo plazo de los pacientes con mieloma múltiple», señalaba la doctora Paula Rodriguez-Otero, del Departamento de Hematología del Centro Oncológico Clínica Universidad de Navarra.

Asimismo, el doctor Edmond Chan, especialista en cirugía para Europa, Oriente Medio y África del área terapéutica de Hematología de Johnson & Johnson Innovative Medicine, señala que «nuestra ambición es eliminar el cáncer ofreciendo opciones innovadoras como daratumumab, que producen respuestas profundas y duraderas desde el tratamiento de primera línea para lograr el mayor impacto posible». «Nunca nos conformamos y seguimos centrados en hacer avanzar los regímenes basados en daratumumab para transformar las experiencias de los pacientes con mieloma múltiple actuales y futuros», añade.

Takeda y Pfizer tienen por objetivo presentar los resultados a cuatro años del ensayo positivo de fase 3 HD21 que evalúa brentuximab vedotina en combinación con quimioterapia en el linfoma de Hodgkin de primera línea. Un análisis que ha demostrado una supervivencia libre de progresión superior y una mejor tolerabilidad para los pacientes en comparación con el tratamiento de referencia utilizado en Europa.

En este sentido, Awny Farajallah, director médico de Oncología global de Takeda, afirma que «estamos entusiasmados con el impacto que estos resultados podrían tener en los pacientes con linfoma de Hodgkin recién diagnosticado, lo que podría brindarles un régimen combinado adicional basado en brentuximab vedotina que puede reducir significativamente los efectos secundarios sin comprometer la eficacia».

Retos en Hematología

La importancia de estos encuentros reside en comunicar los nuevos avances y analizar el presente y futuro de las enfermedades hematológicas, y, también, en detectar oportunidades y superar las principales barreras para que las innovaciones lleguen a los pacientes.

Las compañías farmacéuticas dedican grandes esfuerzos a planificar dónde dirigir sus áreas de acción. En palabras de Lupe Martínez, «la hematología oncológica ha avanzado a un ritmo vertiginoso en los últimos años, con la llegada de enfoques terapéuticos cada vez más específicos y personalizados y plataformas tecnológicas más avanzadas, como las terapias celulares, que han logrado cronificar enfermedades que antes no tenían opciones.

Algunos de los retos a los que nos enfrentamos son seguir impulsando el desarrollo de nuevos tratamientos y optimizando los existentes para mejorar no solo la supervivencia sino también la calidad de vida, así como asegurar que todos estos avances llegan a los pacientes y son introducidos de manera sostenible y equitativa dentro de nuestros sistemas de salud».

En cuanto a retos, Cristina Bas señala la importancia de «lograr cerrar la brecha de acceso a terapias innovadoras, porque estamos convencidos de que los fármacos pueden llegar de forma más rápida a los pacientes con cáncer». En este sentido, la compañía señala que es importante que los pacientes con cáncer hematológico cuenten con un tratamiento para su enfermedad cuando lo necesitan, ya que «de nada sirve avanzar en la I+D y desarrollar tratamientos de última generación si éstos no llegan a todos los pacientes que deberían recibirlos. Nosotros en BeiGene trabajamos para que nuestra investigación no tenga fronteras y sea accesible donde y cuando se necesite», puntualiza.

España a la cola

Justo ayer fue publicado el informe WAIT 2023, elaborado por IQVIA para Efpia, la Federación Europea de la Industria Farmacéutica, que indica que estudia el comportamiento en diferentes países del acceso a los medicamentos innovadores y que señala que el 62% de los nuevos fármacos autorizados en Europa está disponible en España, pero se acumulan 22 meses de retraso, lo que se traduce en que el acceso a los nuevos fármacos sigue siendo un desafío para nuestro país, ya que, a pesar de esta mejora, aún se encuentra por detrás de estos países.

De hecho, según el director general de Farmaindustria, Juan Yermo, «aumentar el número de medicamentos disponibles y reducir los retrasos en su incorporación en el Sistema Nacional de Salud es uno de los grandes pilares del Plan Estratégico de la Industria Farmacéutica que estamos ultimando junto al Gobierno».

Por su parte, IDIS, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad, ha señalado que España es un referente a nivel mundial en ensayos «gracias al esfuerzo de los profesionales sanitarios del ámbito público y privado», puntualizando que, sin embargo, «los pacientes tardan en acceder a los medicamentos innovadores y encuentran trabas en su financiación con respecto a otros países de nuestro entorno».