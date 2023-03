El drama de vivir el luto de las madres que sufren un embarazo psicológico: ¿por qué sucede?

Fact checked

La pseudociesis o embarazo fantasma, también conocido como embarazo psicológico, se produce cuando una mujer experimenta muchos de los característicos síntomas del periodo de gestación, aunque realmente no está embarazada. Pese a que no existe un embarazo verdadero, las pruebas de embarazo pueden salir positivas. La duración de un embarazo psicológico es variable, pudiendo llegar incluso a durar los 9 meses de una gestación. Además, algunas mujeres presentan dolores intensos similares a los que ocurre cuando se ponen de parto.

Pero el drama de vivir un luto en las madres que sufren un embarazo psicológico es real y puede conllevar a serios problemas traumáticos. Una situación que viven muchas mujeres, pero que no trasciende por la carga social que supondría su exposición pública. Incluso, algunas de esas mujeres ni lo cuentan a sus familiares. Así, algunos psiquiatras insisten en que

se debe de cuidar la parte física con el ginecólogo, pero el psiquiatra deberá investigar la causa del síndrome y se encargará de que se cure a través de la psicoterapia y el apoyo psiquiátrico será parte del tratamiento.

La mayor incidencia del embarazo psicológico ocurre en mujeres de entre 20 y 40 años, aunque puede afectar a cualquier etnia, región y clase social. Pero, la pregunta sería ¿quién lo padece? Este tipo de gestación ausente suele darse en mujeres en edad reproductiva, aunque puede aparecer antes. Además, es habitual en mujeres que padecen problemas de tipo psicológico o que sufren ansiedad por lograr el embarazo. Generalmente, se produce en mujeres que presentan esterilidad y que llevan tiempo intentando conseguir el embarazo sin éxito.

Factores de riesgo para el embarazo psicológico

Los expertos también afirman que el embarazo imaginario se puede producir en pacientes jóvenes con miedo a quedarse embarazadas o que sienten culpabilidad tras haber mantenido relaciones sexuales sin protección. Se puede dar, además, en mujeres que padecen amenorrea y dar positivo en el test de embarazo. Si una mujer no está embarazada, su prueba de embarazo sería negativo. Por tanto, ante un embarazo psicológico, también cabría esperar lo mismo.

Sin embargo, en algunas ocasiones, las mujeres con un embarazo psicológico llegan a obtener un positivo en el test de embarazo. Esto se debe al control que tiene la mente sobre las hormonas secretadas por el hipotálamo. El estado emocional en el que se encuentra la paciente puede ocasionar un aumento de la liberación de gonadotropinas, lo que explicaría el resultado de la prueba de embarazo, como afirman en Reproducción Asistida ORG.

Síntomas de embarazo

Las mujeres que padecen esta condición psicosomática son capaces de experimentar la sintomatología propia del embarazo como. Por ello, es común que las mujeres con un embarazo psicológico presenten:

Amenorrea (ausencia de menstruación).

Náuseas.

Aumento del volumen abdominal sin borrado del ombligo.

Trastornos del ciclo menstrual.

Vómitos.

Aumento de peso.

Sensación de movimientos fetales.

Crecimiento del pecho.

Ansiedad y alteración del sueño.

Cambios cervicales.

Oscurecimiento de la piel.

Imagen: Posibles signos en un embarazo imaginario

No obstante, dado que estas mujeres no están embarazadas, físicamente hay una serie de síntomas que no experimentan. Esto sería lo que determinaría el propio diagnóstico de la pseudociesis.

Por ejemplo, si el embarazo es psicológico, no se observará feto en la ecografía. Tampoco será posible escuchar el latido cardíaco del mismo. Además, aunque no hay alumbramiento, algunos estudios aseguran que las mujeres con esta patología de la mente pueden llegar a sentir contracciones.

¿Por qué surge el embarazo imaginario?

La etiología o la causa exacta por la que ocurre el embarazo psicológico se desconoce, pero existen factores neuroendocrinos, fisiológicos, sociales y culturales que podrían intervenir en esta afección. A continuación, se detallan cada uno de ellos:

Factores psicológicos

Algunos de ellos sería el estrés, la ansiedad, la ezquizofrenia, los trastornos afectivos y de la personalidad, etc.

Factores fisiológicos. Las situaciones de abortos recurrentes, amenaza de menopausia precoz, la obesidad o los ovarios poliquísticos, entre otros, formarían el grupo de posibles causas de la pseudociesis. Factores sociales. Por ejemplo, un nivel económico bajo, una educación limitada, vivir en países subdesarrollados o una historia de problemas de fertilidad podrían ser motivos sociales de embarazo psicológico. En cualquier caso, los estudios acerca de la pseudociesis son pocos, ya que el número de mujeres afectadas no es elevado.

¿Cómo se diagnostica el embarazo psicológico?

El embarazo psicológico o fantasma se diagnostica en primer lugar corroborando que no se trata de una gestación real. Por lo tanto, el doctor deberá llevar a cabo, además de la prueba de embarazo (que como hemos visto pueda dar positivo y llevar a confusión), una exploración física, una ecografía y comprobar el tamaño del útero.

Las mujeres que experimentan este tipo de embarazo suelen presentar alterados los niveles hormonales siguientes:

Niveles bajos de FSH, lo cual puede causar la anovulación y con ello la ausencia de menstruación. Niveles elevados de prolactina y progesterona, pudiendo llegar a causar la estimulación de la lactogénesis. La ausencia de menstruación, así como la ligera producción de leche, puede aumentar la idea de una gestación en la mujer y llegar a confundir verdaderamente al especialista. De hecho, en algunos casos los síntomas se manifiestan de una manera tan verosímil que pueden llevar a la confusión del propio especialista. Además, la obesidad es un factor que dificulta el diagnóstico de este falso embarazo.

Tratamiento

El tratamiento de la pseudociesis es un tratamiento fundamentalmente de tipo psicológico. Pese a ello, a veces, es necesario un tratamiento físico.

Los especialistas determinan la importancia de la participación del psiquiatra en la terapia para tratar este tipo de problema. No obstante, dado que en muchas ocasiones se da anovulación en estas pacientes (de ahí la amenorrea) se debe inducir la ovulación mediante un tratamiento basado en dopaminérgicos.

La importancia de la presencia de un profesional de la psiquiatría en el mismo es fundamental también en la inducción a la menstruación, ya que puede conllevar la depresión de la mujer porque siente que se trata de una inducción al aborto.