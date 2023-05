Fact checked

La carrera para encontrar un antídoto que permita eliminar el VIH en las personas infectadas por este virus no cesa. En esta ocasión, un grupo de científicos de las universidades de Temple y Nebraska de Estados Unidos ha conseguido erradicar la enfermedad en ratones al utilizar una doble terapia: la genérica y los fármacos antivirales. Este avance puede ser crucial, ya que en los últimos años han fracasado en cascada una serie de estudios que han dado al traste con la posibilidad de tener una cura que evite millones de muertes en todo el mundo.

Este nuevo avance evidencia que con el tratamiento ensayado, se elimina el virus en el 58% de los ratones con células infectadas. Científicamente, lo que han conseguido es que el VIH y el CCR5 que es la proteína que ayuda al virus a integrar en las células, se pueda invertir el proceso evitando esa propagación.

Los resultados de esta investigación han sido publicados en la revista PNAS, The Proceedings of the National Academy of Sciences, y según a investigadora Kamel Khalili, que trabaja en la Escuela de Medicina Lewis Katz «la idea de combinar la escisión del ADN del VIH-1 con la inactivación de CCR5 mediante la tecnología de edición de genes se basa en las observaciones de las curaciones demostradas en pacientes humanos con VIH».

La intención tras esta investigación tan prometedora es probarlo en monos y comprobar que efectivamente la edición dual de genes y farmacología puede derrotar el VIH que causa el Sida.

A pesar de poder eliminar el VIH en ratones, este equipo de investigadores han encontrado también que el VIH, de forma eventual, podría resurgir de los reservorios de tejido y causar una infección de rebote.

Este efecto es similar a la infección de rebote en pacientes humanos que han estado tomando TAR, pero de repente interrumpen el tratamiento o experimentan una interrupción.

El VIH integra su ADN en el genoma de las células huésped, puede permanecer latente en reservorios de tejido durante largos períodos de tiempo, fuera del alcance de los medicamentos antirretrovirales y dando lugar al SIDA.

Para prevenir la infección de rebote, el Dr. Khalili y su equipo ha trabajado en la tecnología CRISPR de próxima generación para la escisión del VIH, desarrollando un nuevo sistema dual destinado a eliminar permanentemente el VIH del modelo animal.

Se puede acabar con esta pandemia

Los datos son abrumadores, ya que sólo el año pasado se cobró 450.000 vidas y 1,5 millones contrajeron el virus, según cálculos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En España, estas cifras, indican que afecta a entre 140.000 y 170.000 personas en España y provoca anualmente la muerte de unas 400 personas con una edad media inferior a los 54 años. La directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, ha asegurado «estamos cerca del final de pandemia de VIH y por supuesto que vamos a acabar con ella».