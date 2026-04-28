El Consejo General reclama una Odontología basada en la ciencia frente a las pseudoterapias y los tratamientos sin control profesional

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El Consejo General de Dentistas de España reitera su posición firme en favor de la ciencia y de la Odontología basada en la evidencia frente a la proliferación de pseudoterapias, pseudociencias y tratamientos dentales caseros o comercializados por internet sin supervisión profesional, una tendencia que pone en riesgo la salud bucodental de la población y genera falsas expectativas entre los pacientes.

La Organización Colegial se pronuncia así en línea con las medidas impulsadas por las administraciones públicas, como el Plan de protección de la salud de las personas frente a las pseudoterapias, para reforzar la protección de la salud de las personas frente a las mismas y combatir la desinformación sanitaria.

Con este objetivo, el Consejo General ha elaborado el informe técnico “Pseudociencias y pseudotratamientos en Odontología”, un documento que analiza algunas de las principales corrientes y prácticas sin respaldo científico detectadas en el ámbito bucodental, así como sus posibles consecuencias para la salud.

Falsas promesas y riesgos reales

El informe advierte del crecimiento de mensajes engañosos que se presentan como alternativas eficaces, pero que en realidad son prácticas que carecen de la más mínima evidencia científica. Entre estas pseudociencias se encuentran la denominada odontología biológica, neurofocal, holística o la biodescodificación dental, que atribuyen supuestos beneficios diagnósticos o terapéuticos sin base científica contrastada.

El documento también analiza el potencial papel de la homeopatía y de la acupuntura en el campo de la salud oral, y detalla el aumento de tendencias virales difundidas a través de redes sociales que trivializan tratamientos complejos o promueven prácticas potencialmente lesivas para dientes y encías.

Entre las más frecuentes destacan:

Blanqueamientos caseros con bicarbonato, limón, carbón activo o agua oxigenada.

Pastas dentífricas elaboradas con productos abrasivos.

Alineadores adquiridos por internet sin control clínico.

Limado doméstico de dientes para modificar su forma.

Uso de “borradores mágicos” para eliminar manchas.

Ejercitadores de mandíbula para alterar la estética facial.

Prácticas como el oil pulling presentadas como sustituto de la higiene oral convencional.

Estas prácticas no solo carecen de evidencia, sino que además pueden provocar desgaste irreversible del esmalte, sensibilidad extrema, lesiones gingivales, alteraciones de la oclusión, fracturas dentarias, trastornos de la articulación temporomandibular o retrasos diagnósticos, entre otros.

Información rigurosa frente a la desinformación

El presidente del Consejo General de Dentistas de España, el Dr. Óscar Castro Reino, ha subrayado que “la salud no puede quedar en manos de modas virales, gurús digitales o supuestos remedios milagrosos. Cuando hablamos de tratamientos sanitarios, solo la evidencia científica ofrece garantías reales al paciente”.

Asimismo, recuerda que “ningún vídeo en redes sociales ni ningún influencer sustituye la valoración clínica de un dentista colegiado. Acudir a profesionales cualificados es la única forma de recibir diagnósticos precisos y tratamientos seguros”.

El Consejo General de Dentistas insiste en que cualquier intervención bucodental debe realizarse tras una exploración individualizada y por profesionales habilitados legalmente, utilizando productos sometidos a los correspondientes controles sanitarios y regulatorios.

La Organización Colegial recomienda desconfiar de mensajes que prometen resultados rápidos, económicos o “naturales” sin pruebas científicas, y anima a los ciudadanos a consultar siempre con su dentista ante cualquier duda relacionada con su salud oral.

“La mejor defensa frente a los vendehúmos sanitarios es la información veraz, el criterio profesional y la confianza en la ciencia, que es desde luego la postura que siempre hemos defendido desde nuestra organización”, concluye el presidente del Consejo General de Dentistas de España.