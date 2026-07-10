Los científicos y ginecólogos no dan crédito: los ovarios parecen asumir un segundo papel inesperado después de la menopausia

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La menopausia marca el final de la etapa reproductiva de la mujer y supone un profundo cambio hormonal. Tradicionalmente, se ha considerado que los ovarios dejan de desempeñar un papel importante una vez cesa la ovulación, limitándose a convertirse en órganos con escasa actividad biológica. Sin embargo, nuevas investigaciones comienzan a cuestionar esa idea. Un reciente estudio desarrollado por científicos estadounidenses y publicado en ERT News, plantea que, incluso después de la menopausia, los ovarios podrían seguir participando en procesos importantes del organismo, aunque con funciones diferentes a las relacionadas con la reproducción.

Este cambio de perspectiva abre nuevas líneas de investigación sobre el envejecimiento femenino y el papel que desempeñan los tejidos ováricos tras la pérdida de la fertilidad. Los resultados, obtenidos principalmente en modelos animales y complementados con observaciones preliminares en mujeres, apuntan a que los ovarios podrían experimentar una transformación funcional en lugar de quedar completamente inactivos. Aunque los expertos insisten en que todavía son necesarios más estudios para confirmar estas hipótesis, el trabajo aporta indicios que podrían contribuir a comprender mejor la salud de las mujeres durante las décadas posteriores a la menopausia y favorecer el desarrollo de nuevas estrategias médicas en el futuro.

Los ovarios podrían seguir teniendo un papel activo post menopausia

Durante años, la comunidad científica ha asumido que los ovarios reducían prácticamente toda su actividad tras el final de la vida reproductiva. La desaparición de los ciclos menstruales y el cese de la ovulación parecían indicar que estos órganos dejaban de desempeñar funciones importantes más allá de la producción hormonal residual.

Sin embargo, un grupo de investigadores encabezado por la bióloga reproductiva Francesca Duncan, de la Universidad Northwestern, ha obtenido resultados que invitan a revisar esa interpretación. Su trabajo concluye que los ovarios continúan mostrando actividad biológica incluso después de completar su función reproductiva.

Qué observaron los investigadores respecto a los ovarios

El estudio analizó ovarios de ratones en distintas etapas de su vida para comparar los cambios que experimentaban antes y después del envejecimiento reproductivo. Los científicos examinaron tanto la estructura del tejido como la actividad de numerosos genes mediante técnicas de secuenciación de ARN, capaces de identificar qué proteínas se están produciendo en cada momento.

Como cabía esperar, las funciones relacionadas con la reproducción disminuyeron progresivamente con la edad. Los animales presentaban menos folículos ováricos y modificaciones en la organización del tejido.

Sin embargo, lejos de observar un órgano completamente inactivo, los investigadores detectaron una intensa actividad molecular asociada a otros procesos biológicos.

Una posible función relacionada con el sistema inmunitario

Uno de los resultados más llamativos fue el incremento de células vinculadas al sistema inmunitario en los ovarios envejecidos. Los análisis identificaron una mayor presencia de linfocitos T, macrófagos y otras células implicadas en la respuesta inflamatoria.

Además, los patrones de expresión genética cambiaban de manera significativa respecto a los observados durante la etapa fértil. En lugar de predominar los mecanismos relacionados con la reproducción, aumentaban aquellos asociados a funciones inmunológicas.

Según los autores, este comportamiento podría indicar que el ovario adquiere una nueva identidad funcional tras la menopausia, aunque todavía se desconoce cuál sería exactamente su papel dentro del organismo.

Los primeros datos en mujeres tras la menopausia

Paralelamente al trabajo realizado en ratones, el equipo analizó muestras de tejido ovárico procedentes de 28 mujeres posmenopáusicas. Aunque este estudio aún no ha sido revisado por expertos independientes, los resultados preliminares mostraron diferencias en las proteínas producidas por el tejido según la edad de las participantes.

Si futuras investigaciones confirman estas observaciones, reforzarían la hipótesis de que los ovarios mantienen cierta actividad biológica incluso décadas después del final de la función reproductiva.

Los propios investigadores subrayan, no obstante, que los modelos animales no reproducen exactamente el funcionamiento del organismo humano, por lo que resulta imprescindible continuar investigando antes de extraer conclusiones definitivas.

Consecuencias para las mujeres

Comprender mejor el comportamiento de los ovarios tras la menopausia podría ayudar a explicar algunos procesos relacionados con el envejecimiento femenino, la inflamación o determinadas enfermedades asociadas a esta etapa vital.

No significa que los ovarios vuelvan a desarrollar funciones reproductivas, sino que podrían participar en otros mecanismos biológicos aún poco conocidos. De confirmarse, estos hallazgos abrirían nuevas posibilidades para investigar cómo influyen estos órganos en la salud general de las mujeres mayores.

La Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología señala que la investigación sobre el envejecimiento ovárico continúa evolucionando y que comprender los cambios celulares tras la menopausia constituye una de las principales áreas de interés de la medicina reproductiva.

Aunque todavía queda camino por recorrer, esta investigación representa un ejemplo de cómo la ciencia continúa revisando ideas consideradas durante años como incuestionables. Los ovarios podrían no convertirse en órganos completamente inactivos tras la menopausia, sino iniciar una nueva etapa biológica cuyas funciones todavía están empezando a descubrirse.